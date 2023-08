Kylian Mbappé pourrait annoncer une bombe après le match entre le PSG et le RC Lens. Après des mois de suspense, l’attaquant devrait annoncer son départ.

Mercato PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid dès cet été ?

Ces derniers jours, l’optimisme est revenu au Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. D’après les informations divulguées par Sky Sport, le capitaine de l’Équipe de France jouera au Paris SG cette saison et ne partira pas librement à la fin de son contrat, soit le 30 juin 2024. Toujours selon la même source, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a entamé des négociations avec Nasser Al-Khelaïfi pour une prolongation de contrat et possède deux options, à savoir prolonger jusqu’en juin 2025 ou signer un nouveau bail à long terme avec les Rouge et Bleu.

Seulement, le journaliste Talma Ahmad du média saoudien Sport360 assure ce vendredi que la décision a été prise du côté de Mbappé, et que l’ancien joueur de l’AS Monaco va bientôt annoncer son départ de Paris pour rejoindre le Real Madrid. « Dans les prochains jours, nous assisterons à une conférence de presse d’adieu de Mbappé auprès du public parisien », a indiqué le journaliste sur son compte Twitter.

Cette annonce de l’ancien coéquipier de Lionel Messi pourrait même intervenir dès samedi. Le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon, indique que Kylian Mbappé, dont l'avenir est toujours aussi incertain au PSG, devrait bien prendre la parole après le match contre le RC Lens comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Une information qui confirme les derniers échos de la presse espagnole dans ce dossier.

Kylian Mbappé a refusé la dernière offre du Paris SG

En effet, sur son compte Youtube, le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon révèle qu'une réunion a eu lieu ces dernières heures entre la direction du Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé pour évoquer une prolongation jusqu'en 2025 avec une clause garantissant un transfert à l’été 2024 au natif de Bondy. Comme depuis la fin de la saison passée, le champion du monde 2018 reste ferme sur sa position : il ne veut pas parapher un nouveau bail avec le Paris SG et aurait donc refusé la dernière offre de Nasser Al-Khelaïfi.