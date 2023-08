Alors que l’optimisme est de mise pour le transfert de Randal Kolo Muani, le PSG et l’Eintracht Francfort négocient pour un jeune défenseur parisien

Mercato PSG : L’Eintracht Francfort veut aussi Timothée Pembélé

Outre l’attaquant Hugo Ekitike que le Paris Saint-Germain tente d’inclure dans l’opération Randal Kolo Muani, l’Eintracht Francfort serait aussi intéressé par le profil d’un jeune défenseur du club de la capitale. Alors qu’un accord est espéré dans les prochains jours sur le montant du deal afin que Kolo Muani rejoigne les rangs du Paris SG, le club de Francfort aimerait s’attacher les services de Timothée Pembélé.

D’après les informations du quotidien Le Parisien, le club allemand manifesterait un intérêt pour le défenseur polyvalent de 20 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le jeune protégé de Luis Enrique accorderait même sa préférence à un transfert en Bundesliga sous les couleurs de Francfort.

Timothée Pembélé attend l’accord entre les deux clubs

Doucement, mais sûrement, le Paris Saint-Germain poursuit son dégraissage concernant les éléments placés dans le loft. Si Georginio Wijnaldum n'a pas pu résilier son contrat, le milieu Julian Draxler se rapproche de l'Angleterre, et le défenseur Timothée Pembélé, de l'Allemagne. Le journal régional explique que « Timothée Pembélé pourrait quitter le groupe des joueurs non désirés par la direction sportive parisienne. Depuis plusieurs jours, le PSG et l’Eintracht multiplient les échanges autour de plusieurs dossiers (…) Paris et Francfort ont entamé des négociations concernant Timothée Pembélé.

À la recherche d’un défenseur capable de jouer axe droit et latéral droit, le club allemand, qui a terminé septième de la dernière saison de Bundesliga, a ciblé le jeune Titi (21 ans) et des discussions sont en cours entre toutes les parties. » De son côté, le journaliste Fabrizio Romano assure que Luis Campos a un accord pour un départ au Genoa, en Serie A, mais que Pembélé préfère l’Eintracht Francfort. Le site Transfermarkt précise qu’un départ du natif de Beaumont-sur-Oise pourrait rapporter 5 millions d’euros dans les caisses parisiennes.