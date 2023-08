À une semaine de la clôture du mercato estival, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé a pris sa décision concernant son avenir à un an de la fin de son contrat.

Mercato PSG : Kylian Mbappé reste au Paris SG

Quelques heures après les révélations de la presse étrangère assurant que Kylian Mbappé pourrait annoncer son départ du Paris Saint-Germain samedi soir après le choc entre le Paris Saint-Germaine et le RC Lens, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, l’entourage de la star française est sorti du silence pour mettre les choses au clair concernant la situation de l’international français de 22 ans. En effet, via son compte Twitter, l’Association Un Sourire Pour Camille a fait passer un message fort sur l’avenir de Mbappé. Par le biais d’une photo de l’attaquant du Paris SG et de la petite Camille, l’organisation caritative a officiellement annoncé que le capitaine de l’équipe de France va rester au PSG cette saison.

« Retenez bien !! Ces deux-là vont nous faire, une GRANDE saison et offrir du rêve. Dans les hôpitaux de France pour Camille et sur les terrains de... FRANCE et d'ailleurs pour Kylian Mbappé. Quel bonheur pour la petite guerrière, de savoir que Kylian reste au PSG. Confirmation de l'entourage proche (très proche, très très proche) de KM. Place... au terrain », écrit le réseau social. De son côté, le PSG continue de faire le pressing auprès du joueur afin qu’il signe un nouveau contrat.

Kylian Mbappé vers une prolongation à Paris ?

D’après les informations de Sky Sport News, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le média sportif explique que les dirigeants parisiens sont en négociations avec les représentants du natif de Bondy pour une prolongation de courte durée, jusqu’en juin 2025, ou un nouveau bail qui s’étendrait sur le long terme.

Si la nouvelle se confirme, cela signifie que Mbappé ne devrait pas partir gratuitement du Paris SG l’été prochain. Et selon le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon, le nouveau partenaire d’Ousmane Dembélé devrait prendre la parole après le choc de ce samedi entre le PSG et le RC Lens, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Reste maintenant à savoir ce que va annoncer le champion du monde 2018.