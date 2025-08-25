Mercato OM : Un Brésilien proche de signer ?

Les dirigeants de l’OM ciblent une pépite en Angleterre pour ce mercato estival. Les Anglais ont fixé le tarif pour leur joueur.

Mercato OM : Benatia lorgne un crack brésilien

La direction de l’OM poursuit sa quête de renforts. Le technicien du club phocéen, Roberto De Zerbi réclame encore des renforts puisque la saison sera longue et très chargée pour les Marseillais. Ils disputeront la Ligue des Champions cette saison. Des pépites sont donc attendues avant la fin du mercato estival. Dans le viseur, un nom revient avec insistance : Andreas Pereira. Selon ESPN Brésil, le milieu offensif de Fulham intéresse fortement le club phocéen.

Le joueur, 29 ans, passé par Manchester United, reste lié à Fulham jusqu’en 2026. Une année supplémentaire figure en option, mais Pereira ne veut pas prolonger. Ce choix ouvre la porte à un départ cet été. Fulham, de son côté, fixe la barre entre 12 et 15 millions d’euros. Moins que les 20 millions réclamés en début d’année, mais encore élevé pour les clubs brésiliens. Palmeiras, longtemps intéressé, hésite à passer à l’action face au coût de l’opération.

L’OM, lui, surveille attentivement. Roberto De Zerbi apprécie particulièrement le profil du Brésilien. Sa polyvalence séduit : capable d’évoluer dans l’entrejeu, mais aussi plus haut sur le terrain. Un atout qui colle avec les besoins marseillais. Fulham voulait prolonger. Le refus du joueur oblige le club à envisager une vente, pour ne pas perdre de valeur à l’approche de la fin du contrat. Aucune offre officielle pour l’instant, mais les rumeurs circulent.