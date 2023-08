Alors que la fin du mercato estival approche, l'OL voit Manchester United débarquer pour un taulier, et pourrait passer à l'action.

Mercato OL : Nicolas Tagliafico dans le viseur de Manchester United

Dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs, le mercato de l'Olympique Lyonnais est loin d'être terminé. Déjà confronté à un effectif assez léger, Laurent Blanc pourrait bien perdre un ou plusieurs tauliers dans les prochains jours. Le PSG ne lâche pas l'affaire dans le dossier Bradley Barcola, et ce dernier commence à faire le forcing pour quitter le club. Ce mardi, c'est Manchester United qui s'est positionné sur un autre cadre de l'effectif rhodanien.

D'après les informations révélées par Foot Mercato, les Red Devils sont intéressés par Nicolas Tagliafico pour renforcer leur secteur défensif, orphelin de Luke Shaw suite à la grave blessure du défenseur anglais. Le profil du latéral gauche argentin serait particulièrement apprécié par un certain Erik ten Hag, qui n'est autre que son ancien entraîneur, puisque les deux hommes se sont cotoyés durant quatre saisons à l'Ajax Amsterdam.

Manchester United préfère un prêt

Si l'OL s'était montré vendeur il y a quelques semaines en fixant le prix de Nicolas Tagliafico à 10 millions d'euros, les dirigeants mancuniens n'ont pas l'intention de mettre la somme demandée par les Gones pour s'attacher les services du champion du monde argentin. Foot Mercato explique que le pensionnaire de Premier League étudie la possibilité de le faire venir sous la forme d'un prêt.

Une solution qui ne devrait pas arranger l'OL, toujours à la recherche de liquidités pour répondre favorablement aux attentes de la DNCG. Les négociations devraient s'intensifier entre les différentes parties dans les prochaines heures, et il n'est pas certain que Nicolas Tagliafico soit présent dimanche soir sur la pelouse du Groupama Stadium pour le choc entre l'OL et le PSG.