Voulant à tout prix rejoindre le PSG avant la fin du mercato, Randal Kolo Muani a pris une grosse décision, et se trouve actuellement à Paris.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani refuse de s'entraîner, et est actuellement à Paris

La situation se tend entre Randal Kolo Muani et l'Eintracht Francfort. Mardi soir, dans des déclarations accordées à Sky Sports Germany, l'attaquant français a demandé à ses dirigeants de le laisser partir au PSG. "S’installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J’aimerais déménager à Paris et j’en ai également informé les dirigeants. J’espère et souhaite que l’Eintracht accepte l’offre de Paris et que ce déménagement me soit désormais possible."

Mais ce mercredi, Randal Kolo Muani a pris une nouvelle décision. D'après un communiqué officiel du club allemand, le joueur de 24 ans a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement avec le reste de ses coéquipiers. Pire encore, Fabrice Hawkins affirme que le joueur serait actuellement à Paris pour faire pression sur l'Eintracht Francfort, et pousser ses dirigeants à conclure l'accord avant la fin du mercato estival.

Le directeur sportif de l'Eintracht Francfort s'en mêle

La méthode utilisée par Randal Kolo Muani pour forcer son transfert au Paris Saint-Germain n'est pas du gôut des dirigeants allemands. Après que le club ait annoncé via un communiqué que l'attaquant français ne souhaitait pas s'entraîner ce mercredi, le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, Markus Krösche, est sorti du silence, et n'a pas été tendre avec son joueur.

"Il reçoit actuellement beaucoup de pression, ce qui a provoqué cette réaction incorrecte, que nous lui avons clairement expliquée, ainsi qu'à son entourage, dans toutes ses implications. Nous jouerons contre Levski Sofia sans lui. Pour nous, il est clair : ce comportement n'a aucune incidence sur les activités de transfert." Le message est clair, Francfort n'a pas l'intention de céder aux caprices de son attaquant, et le dossier va encore faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines heures.