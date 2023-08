Après un nouveau feuilleton mémorable cet été entre le PSG, le Real et Kylian Mbappé, l'avenir de l'attaquant français est scellé ce mercredi.

Mercato PSG : Kylian Mbappé n'ira pas au Real Madrid cet été

La fin du mercato estival approche, au même titre que le feuilleton Kylian Mbappé. Depuis le mois de juin dernier, l'avenir de l'attaquant français n'a cessé d'agiter le monde du football, et une arrivée au Real Madrid cet été semblait inéluctable. Mais depuis deux semaines, le dialogue entre le natif de Bondy et le PSG, rompu durant la pré-saison, a fini par reprendre, et le numéro 7 parisien est de nouveau au centre du projet.

Néanmoins, la presse espagnole, notamment Vozpopuli, balance une nouvelle bombe ce mercredi, en affirmant qu'une offre de dernière minute va être transmise par le Real Madrid au PSG pour Kylian Mbappé, et que l'annonce de son transfert pourrait même intervenir dans la soirée. Une rumeur rapidement démentie par Ben Jacobs, qui explique que le Paris Saint-Germain est saisfait de l'engagement du joueur et de son retour au sein de l'équipe première.

Kylian Mbappé et le PSG discutent pour une prolongation

Le journaliste ne s'arrête pas là, et affirme que des pourparlers sont actuellement en cours entre le PSG et Kylian Mbappé au sujet d'une prolongation de contrat. Pour rappel, Nasser Al-Khelaïfi n'a cessé de maintenir sa position, à savoir prolonger l'attaquant français ou le vendre dès cet été. Le président du club de la capitale serait en passe de réussir son pari en prolongeant son prodige.

Il serait ainsi certain de le conserver cette saison, tout en étant assuré de toucher une indemnité de transfert l'année prochaine en cas de départ de l'attaquant français au Real Madrid. Prudence toutefois, car tant que Kylian Mbappé n'a pas officiellement signé son nouveau bail, il peut encore se passer beaucoup de choses dans les dernières heures du mercato estival.