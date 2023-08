Sur le point d’enregistrer la signature du virevoltant ailier de l’OL, Bradley Barcola (20 ans), le PSG serait aussi parvenu à un accord avec Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Accord entre Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé pour une prolongation

Décidément, rien n’arrête le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Après avoir enregistré 10 signatures et en attendant celles de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, les dirigeants du club de la capitale française seraient parvenus à renverser complètement la tendance concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant de 24 ans a toujours affirmé publiquement vouloir honorer sa dernière année de contrat sans signer un nouveau bail avec les Rouge et Bleu, Nasser Al-Khelaïfi aurait réussi le second exploit de convaincre l’international français de changer d’avis.

Selon les informations divulguées ces dernières heures par le journaliste italien Marco Conterio du média TMW, Kylian Mbappé aurait donné son accord à son président pour prolonger son contrat, qui expire l’été prochain, jusqu'en juin 2026. Un vrai coup de génie pour le PSG, qui réussi ainsi à s’éviter les conséquences économiques dramatiques qui en découleraient d’un départ gratuit de son meilleur joueur. Convaincu par le recrutement estival des Rouge et Bleu et le nouveau projet incarné par Luis Enrique, le champion du monde 2018 serait prêt à poursuivre l’aventure à Paris, même pour une courte durée.

Le départ à l’été 2024 programmé pour Kylian Mbappé ?

Toujours selon la même source italienne, plusieurs conditions seraient présentes dans le nouveau contrat que s’apprête à signer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Marco Conterio explique notamment qu’une clause spéciale, une sorte de "gentlemen's agreement" (accord informel entre deux parties), permettrait à Mbappé de quitter le PSG dès l’été 2024 si le Real Madrid ou un autre prétendant se présentait avec une indemnité de transfert conséquente.

Et ce n’est pas tout. D’après la publication transalpine, le terrain d’entente trouvé entre la direction parisienne et le clan Mbappé devrait également permettre à Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG et particulièrement proche de la famille du natif de Bondy, de ne plus être menacé pour son avenir à Paris.