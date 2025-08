Mercato : Le PSG joue l’inflexibilité et risque de tout gâcher

Pas très dynamique cet été, le mercato du PSG était censé s’accélérer après la Coupe du monde des clubs FIFA perdue 3-0 face à Chelsea. Mais non. Plusieurs dossiers annoncés comme « chauds » traînent avec une lenteur difficile à comprendre. Et la raison est bien connue.

Le mercato du PSG en péril : ce qui pourrait tout gâcher

Depuis qu’il a remporté sa première Ligue des champions, le Paris Saint-Germain semble se comporter comme un club incontournable. Jadis réactif et souple dans les négociations sur le marché des transferts, le club parisien se montre désormais radical, comme s’il était en position de force dans tous les dossiers en traitement.

Et cette posture ne semble pas plaire à ses interlocuteurs, y compris aux dirigeants lillois dans le dossier Lucas Chevalier. Alors qu’un accord existe déjà avec le gardien, et que le LOSC ne s’oppose pas à son départ, le PSG tarde à satisfaire les exigences du club nordiste. Selon L’Équipe, Paris fait preuve d’une inflexibilité dans ses dernières tractations, notamment celles concernant Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi.

Dans le dossier du défenseur ukrainien de 22 ans, le PSG ne veut rien céder sur la question des bonus exigés par Bournemouth. Le joueur, lui, piaffe d’impatience à l’idée de rejoindre Paris, mais le club parisien s’éternise dans les négociations, alors que les principaux points du transfert sont déjà validés.

Il faut rappeler qu’Ilya Zabarnyi est sous contrat avec le club anglais jusqu’en 2028. L’Ukrainien aimerait voir le transfert se concrétiser, d’autant plus qu’il refuse régulièrement d’autres offres, préférant attendre le PSG. Les bases de l’accord sont fixées depuis mai, selon la même source, mais le club parisien tarde inexplicablement à finaliser.