À quelques heures de la fermeture du mercato, le RC Strasbourg a reçu une offre importante pour Habib Diarra, qui a aussitôt été refusée.

Mercato RC Strasbourg : Wolverhampton propose 25 millions pour Habib Diarra

Le RC Strasbourg ne lâchera pas sa jeune pépite de 19 ans. Le milieu de terrain Habib Diarra a été sous le feu des projecteurs dans ce mercato estival. Le RC Lens a dégainé en premier et a transmis au total trois offres, qui ont été tour à tour refusées par le board du RCSA, la dernière en date estimée à 20 millions d'euros, bonus inclus.

À l'étranger, Wolverhampton a misé sur le profil d'Habib Diarra, et a formulé une proposition de 25 millions d'euros, bonus compris. Mais les dirigeants du RC Strasbourg sont tenaces et ont une nouvelle fois décliné cette offre. Joueur à fort potentiel, le club alsacien veut à tout prix conserver son jeune joueur. Néanmoins, il laisse la porte grande ouverte à Jean-Ricner Bellegarde.

Après l'échec Diarra, les Wolves à fond sur Bellegarde

En forme olympique depuis le début de saison, auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs, le milieu de terrain Jean-Ricner Bellegarde est aussi courtisé en cette fin de mercato. Les Wolves, particulièrement friands des éléments du RC Strasbourg, se sont positionnés sur le joueur, avec une offre de 15 millions d'euros déposée sur la table. Proposition à laquelle le RCSA n'a pas répondu pour le moment. Bournemouth et l'OGC Nice surveillent aussi de près le dossier.

Interrogé sur la fin de mercato du RCSA, l'entraîneur Patrick Vieira, a répondu cash sur la situation de Jean-Ricner Bellegarde à qui il reste un an de contrat. "On veut garder nos meilleurs joueurs pour faire une belle saison. Quand on voit la manière dont il a joué aujourd'hui, il se sent très bien à Strasbourg. J'ai hâte que ce mercato se termine."