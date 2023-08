C’est maintenant officiel ! Florian Tardieu a signé à l’ASSE pour deux ans. Il rejoint ainsi Laurent Batlles qui le voulait déjà depuis l’été dernier.

Mercato ASSE : Florian Tardieu signe à Saint-Etienne pour 2 saisons

Florian Tardieu avait été sacré Champion de France de Ligue 2 à l’issue de la saison 2020-2021, avec l’ESTAC, sous les ordres de Laurent Batlles. Mais le technicien de 47 ans avait été limogé de Troyes en décembre 2021. Engagé par l’ASSE en juin 2022, il avait tenté en vain de faire venir le milieu de terrain dans le Forez. Après un an, c’est fait ! Les deux hommes sont réunis de nouveau. Florian Tardieu a en effet quitté l’ES Troyes et s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne, jusqu’en juin 2025. Il pourrait même prolonger son aventure sous le maillot des Verts, car son contrat est assorti d’une option pour une troisième saison supplémentaire. Cinquième recrue de Loïc Perrin cet été, il portera le numéro 5 des Verts.

Laurent Batlles se réjouit de la signature de son protégé

Dans sa réaction sur l’arrivée de son protégé à l’ASSE, Laurent Batlles se réjouit de pouvoir compter sur l’expérience du joueur de 31 ans. « C’est un joueur qui connait parfaitement la Ligue 2 BKT et qui va nous apporter son expérience et ses repères. Il a d'énormes qualités dans le jeu. Il fera partie intégrante du projet, en apportant un profil différent d'un groupe », a-t-il déclaré. Florian Tardieu totalise plus de 320 rencontres professionnelles. Lors de la montée de l’ESTAC dans l’élite en mai 2021, la nouvelle recrue de l’ASSE avait été élu dans l’équipe-type de la saison.

Florian Tardieu : « Je suis très heureux de rejoindre ce club mythique »

Comme son mentor Laurent Batlles, le milieu de terrain débarqué de l’Aube ne cache pas sa joie de le retrouver et de se mettre à ses services. « Je suis très heureux de rejoindre ce club mythique. J’ai hâte de jouer mes premières minutes sous ses couleurs, de connaître ce public. Je vais me donner à 300%, apporter ma grinta et mon expérience à ce groupe. J’ai très envie de jouer, je n’attends que ça », a-t-il rassuré.