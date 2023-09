En forme ces dernières saisons après s'être reconstruit, le RC Lens veut préparer l'avenir et lorgne sur une jeune pépite défensive du FC Nantes.

Mercato RC Lens : Le RCL dégaine pour Bastien Meupiyou

Excellent lors des matchs de préparation avec le FC Nantes, Bastien Meupiyou est d'ores et déjà considéré comme l'une des plus grosses pépites des Canaris. À seulement 17 ans, ce défenseur polyvalent montre déjà de grandes qualités pour son âge, ce qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt de plusieurs clubs européens, dont le Borussia Dortmund, qui s'était penché sur son profil il y a quelques semaines, mais aussi et surtout le RC Lens, qui veut préparer l'avenir.

Comme le rapporte L'Équipe, le RC Lens se serait montré très intéressé à l'idée de s'offrir le tout jeune défenseur, qui est l'une des révélations du centre de formation du FC Nantes ces dernières années. Pour tenter d'attirer Bastien Meupiyou cet été, et en faire la relève de Jonathan Gradit dans le futur, le RCL a même fait une première offre aux Canaris, en espérant faire craquer le FCN. Cependant, les dirigeants nantais sont catégoriques.

Le RC Lens offre 4 millions d'euros, le FC Nantes refuse

À 17 ans, le jeune Bastien Meupiyou n'a toujours pas disputé le moindre match en professionnel avec le FC Nantes, mais affole déjà le marché des défenseurs. Comme le rapporte le quotidien sportif, le Racing Club de Lens aurait même formulé une offre de 4 millions d'euros au FCN. Une belle somme pour un joueur n'ayant encore jamais foulé les pelouses de Ligue 1. Cependant, les dirigeants des Canaris ont refusé, puisqu'ils ne veulent pas laisser partir leur pépite.

Le FC Nantes, conscient du potentiel de son jeune joueur, n'a pas accepté de négocier avec le RC Lens, et a préféré refuser l'offre. Quoi qu'il en soit, Bastien Meupiyou devrait entrer cette saison dans la rotation sous les ordres de Pierre Aristouy, et pourquoi pas dès ce soir, alors que son équipe affronte l'OM en ouverture de la 4e journée de Ligue 1.