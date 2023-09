Sous contrat jusqu’en juin 2024, Laurent Blanc pourrait faire ses adieux à l’OL dès ce dimanche soir. John Textor semble avoir déjà tranché pour son avenir.

Mercato OL : Laurent Blanc licencié après le PSG ?

Les mauvais résultats de l’Olympique Lyonnais pourraient coûter cher à Laurent Blanc, déjà plus que jamais sur la sellette. En grandes difficultés en ce début de saison, les Gones cherchent des solutions et cela pourrait passer par un changement d’entraîneur comme c’est le cas en pareille situation. Selon les informations relayées ces derniers jours par le journal L’Équipe, le choc de ce soir contre le Paris Saint-Germain, au Groupama Stadium, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1, pourrait bien être le dernier match de Laurent Blanc sur le banc de Lyon, en cas de défaite. Pour le remplacer, le nouveau propriétaire du club rhodanien, John Textor, aurait même d’ores et déjà un nom en tête, Bruno Lage.

Annoncé à l’OL, Bruno Lage démissionne de Botafogo

Après deux défaites et un match nul, l’Olympique Lyonnais n’a pas débuté sa saison en Ligue 1 de la meilleure des manières. Et alors que les supporters attendaient une réaction de la part de leur équipe, Laurent Blanc s’est fendu d’une déclaration qui a surpris plus d’un. En effet, après la débâcle à domicile face à Montpellier HSC (1-4), le 19 août passé, à l’occasion de la deuxième journée de championnat, le technicien lyonnais avait publiquement admis que la meilleure chose à faire était peut-être de « changer le coach. » Depuis, la direction de l’Olympique Lyonnais songe déjà à son éviction et Bruno Lage, qui tient les rênes de Botafogo, est fortement pressenti pour le poste. Et après la défaite de son équipe face à Flamengo (1-2), samedi, l’entraîneur portugais a remis en question son poste, sous-entendant clairement qu’il était prêt à démissionner.

« La pression qui pèse sur moi est facile à supporter, mais si l'on considère ma carrière, mes joueurs sont soumis à une forte pression. Je ne l'accepte pas. Il n'y a qu'une seule façon de s'en débarrasser, c'est de mettre ma place à la disposition du directeur et du président. Je n'ai parlé à personne avant l'interview, mais j'ai un contrat avec Botafogo jusqu'en décembre, c'est beaucoup d'argent en salaire, des primes pratiquement garanties en Libertadores, une prime du vainqueur, mais je n'ai aucun problème à y renoncer. Je ne suis pas avide d’argent », a lancé Bruno Lage devant les médias. Toutefois, les dirigeants du club brésilien, notamment son président John Textor, n’a pas accepté la démission du Portugais de 47 ans.