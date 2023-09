Après la signature de Jean-Philippe Krasso, l'Étoile Rouge de Belgrade poursuit son mercato à l'ASSE. Un milieu des Verts lui plaît particulièrement.

Mercato ASSE : Benjamin Bouchouari approché par l'Étoile Rouge

L'Étoile Rouge revient comme un boomerang. Après avoir signé Jean-Philippe Krasso cet été, le champion de Serbie en titre veut frapper un nouveau coup à l'AS Saint-Étienne. Alors que le mercato estival est fermé en France depuis samedi, le club de Belgrade peut continuer à recruter. Depuis vendredi soir, le média local PeupleVert informe son intérêt pour Benjamin Bouchouari.

Élément clé de l'effectif de Laurent Batlles en ce début de saison, le milieu de terrain est apprécié par les dirigeants serbes. Des négociations auraient débuté, portant sur un montant compris entre 3 et 4 millions d'euros. La valeur de Benjamin Bouchouari est de 4 millions selon le site Transfermarkt, qui estime donc la proposition intéressante. De plus, l'Étoile Rouge s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un argument qui pourrait convaincre le milieu de 21 ans de signer. Celui-ci rejoindrait alors Jean-Philippe Krasso, qu'il a connu lors de la dernière saison.

Benjamin Bouchouari devrait rester à l'ASSE

Si l'AS Saint-Étienne n'a pas donné de position claire sur ce dossier, difficile de croire qu'elle lâchera Benjamin Bouchouari. Le protégé de Laurent Batlles a pris part aux 5 premières rencontres de Ligue 2 cette saison. Un bilan qui montre que l'entraîneur forézien compte plus que jamais sur lui. Ses performances lui ont également permis d'être sélectionné avec le Maroc, dans le cadre des matchs contre le Libéria et le Burkina Faso (9 et 12 septembre).

La vente de Niels Nkounkou pourrait également permettre aux Verts de conserver leur joyau. La direction a récupéré un montant de 10,5 millions d'euros bonus compris, ce qui va renflouer en partie les caisses. Vous l'aurez compris, le départ de Benjamin Bouchouari serait une immense surprise.