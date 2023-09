Auteur d'une belle demi-saison avec l'ASSE, Niels Nkounkou a agité le mercato estival, mais devrait enfin quitter le club dans les prochaines heures.

Mercato ASSE : C'est enfin la fin du feuilleton Niels Nkounkou

Pisté par l'Eintracht Francfort depuis de longues semaines, Niels Nkounkou devrait bel et bien découvrir la Bundesliga cette saison. Comme le rapporte Fabrice Hawkins, le latéral gauche de l'ASSE est tout proche de quitter le club, lui qui a fait le forcing pour changer d'air durant tout le mercato estival. Selon les informations du journaliste de RMC Sport, tout serait bouclé pour l'arrivée du joueur à Francfort avant ce vendredi soir.

Ce dernier explique que l'accord serait total entre toutes les parties de l'opération. Niels Nkounkou était déjà d'accord depuis un moment avec le club allemand et, jusque-là, c'était l'ASSE qui bloquait le départ de son joueur, réclamant une somme plus élevée. Les Stéphanois devraient donc être comblés, puisque le joueur, recruté contre 2 millions d'euros il y a quelques mois, va rapporter 10,5 millions d'euros à l'AS Saint-Etienne. Une mauvaise nouvelle pour Laurent Batlles, qui perd un élément important, et qui risque de ne pas pouvoir le remplacer.

Niels Nkounkou va s'engager pour 5 ans avec Francfort

Le piston gauche de 22 ans va donc connaître une nouvelle expérience à l'étranger, après son passage compliqué à Everton. Cette fois, c'est du côté de la Bundesliga que Niels Nkounkou va tenter de briller, puisqu'il va signer un contrat de 5 ans en faveur de l'Eintracht Francfort, qui n'a jamais lâché ce dossier, malgré les exigences de l'AS Saint-Etienne, qui semblait tout faire pour bloquer le joueur cet été.

Un départ qui pourrait sonner la fin du mercato stéphanois, alors que le club vient également de recruter Florian Tardieu, qui avait déjà été annoncé dans le Forez l'année dernière. Hormis un possible départ de Thomas Monconduit, les choses devraient désormais être plus calmes du côté de l'ASSE.