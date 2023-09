Une signature se profile au FC Nantes, alors que le mercato d’été a refermé ses portes. Le club va en effet boucler un dossier retardé par le RC Lens.

Mercato FC Nantes : Le FCN a résisté pour Bastien Meupiyou

Le FC Nantes a résisté aux tentatives de plusieurs clubs, pendant ce mercato, visant l’une de ses pépites. Le jeune Bastien Meupiyou (17 ans) était convoité par plusieurs clubs européens, dont le Borussia Dortmund en Bundesliga. En Ligue 1, le RC Lens était séduit par son profil. Le club nordiste a même tenté de recruter le défenseur du FCN dans les derniers jours du mercato.

Les Sang et Or avaient transmis une offre de 4 millions d’euros, selon L’Équipe, qui a été aussitôt repoussée par Waldemar Kita. Le président des Canaris a décidé de ne lâcher sa pépite très prometteuse, capable de rapporter plus que le montant proposé par les Lensois, si elle poursuit sa progression sans pépins physiques.

Bloqué à la Jonelière, Bastien Meupiyou (17 ans) a même disputé son premier match en Ligue 1, vendredi, lors de la réception de l’OM (1-1). Une première qui s’est mal passée pour lui, car il a été exclu dès la 9e minute de jeu. Mais Pierre Aristouy n’en veut pas à son jeune arrière pour ses débuts manqués avec l’équipe professionnelle. Mieux, il le défend. « Je pense qu’il y a une incompréhension entre Pedro Chirivella et sa ligne défensive. Bastien Meupiyou et Eray Cömert ne s’attendaient probablement pas à cette transmission et n’ont pas été assez attentifs au déplacement de l’attaquant marseillais », a-t-il expliqué.

Waldemar Kita veut prolonger le contrat de Bastien Meupiyou

Après avoir repoussé les avances du RC Lens et d'autres clubs désireux de lui arracher son talentueux joueur, le FC Nantes a pris une décision. Le contrat du joyau des Canaris sera en effet renforcé afin de décourager ses prétendants. Selon les indiscrétions d’Emery Taisne, journaliste à L’Équipe, Waldemar Kita a décidé d’enclencher rapidement des négociations avec les représentants de Bastien Meupiyou, en vue de la prolongation de son contrat.