Alors que la trêve internationale débute pour l'Équipe de France, Kylian Mbappé a rejoint les Bleus, avec son nouveau statut de capitaine.

Équipe de France : Didier Deschamps est ravi d'avoir Kylian Mbappé comme capitaine

Présent en conférence de presse avant les rencontres de l'Équipe de France face à l'Irlande et l'Allemagne, Didier Deschamps a évoqué sa décision de donner le brassard de capitaine des Bleus à Kylian Mbappé. Un rôle qui est lourd de sens, alors que le natif de Bondy n'a que 24 ans, tout en étant déjà le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la sélection, avec 40 buts inscrits en 70 rencontres disputés avec le maillot bleu.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le sélectionneur des Bleus semble très satisfait de Kylian Mbappé, qui prend à cœur son nouveau rôle. "Ça se passe très bien depuis sa nomination comme capitaine. C'est une responsabilité pour lui, avec son esprit tourné vers le collectif. Il prend beaucoup de place, mais il n'est pas là pour prendre toute la place. Il sait ce que j'attends de lui."

Kylian Mbappé est bien entouré en Équipe de France

Au moment de sa nomination, certaines voix s'élevaient, reprochant à Didier Deschamps de choisir un capitaine qui manque d'expérience, alors que des joueurs comme Antoine Griezmann et Olivier Giroud sont encore très souvent appelés en Équipe de France. Néanmoins, Kylian Mbappé est la star de cette équipe, et ce choix montre également la volonté du sélectionneur de mettre en place un projet sur le long terme.

Néanmoins, les vétérans du vestiaire sont également consultés fréquemment, comme l'assure Didier Deschamps, qui explique que Kylian Mbappé est bien entouré pour assurer ce nouveau statut avec l'Équipe de France. "Mais on n'a pas que des discussions le concernant, mais aussi par rapport à l'équipe, au groupe... Ce n'est pas un poids pour lui, ça se fait naturellement. Mais il n'est pas seul. Griezmann est vice-capitaine et il y a d'autres relais, même s'ils sont plus jeunes."