La menace de limogeage de Laurent Batlles s’intensifie à l’approche du match contre Caen. Son sort pourrait être scellé avec cette rencontre.

ASSE : Un déplacement périlleux pour Saint-Etienne à Caen

La trêve internationale est bien tombée pour Laurent Batlles. Il a deux semaines pour effectuer les réglages nécessaires pour relancer les Verts dans la course pour la montée en Ligue 1, leur objectif de la saison. Cette semaine, il a récupéré des blessés, notamment Mathieu Cafaro et Thomas Monconduit. Ibrahima Wadji et le capitaine Anthony Briançon font eux aussi leur retour. Ils ont repris par un footing, selon Le Progrès.

L’entraîneur de Saint-Etienne pourra donc disposer, progressivement, de tout son effectif pour travailler en toute sérénité sur les automatismes et son projet de jeu. Il a intérêt à être prêt avec son équipe pour affronter le leader de la Ligue 2, Caen, le samedi 16 septembre à 15h. Ce match prévu en ouverture de la 6e journée du championnat est annoncé comme décisif pour Laurent Batlles. Peuple-Vert évoque un déplacement périlleux pour le coach de 47 ans, au stade Michel-d’Ornano.

Une défaite de l'ASSE à Caen pourrait être fatale à Laurent Batlles

L’ASSE est 15e au classement, avec seulement 5 points en autant de matchs disputés en ce début d’exercice 2023-2024. En raison « du début de saison décevant en termes de jeu produit et de résultats », comme l’explique le média spécialisé, Laurent Batlles est menacé plus que jamais sur le banc stéphanois. D’après la source, c’est bien l’entraîneur des Verts qui sera « le premier fusible à sauter », en cas de défaite à Caen.

En tout cas, cette rencontre en Normandie pourrait lui être fatale. « Ce match ressemble terriblement à la rencontre ASSE-Annecy du 4 février 2023, où Laurent Batlles jouait sa place. Sept mois plus tard, rien n’a changé à l’ASSE. Il sait très bien qu’il sera le premier à payer les frais d’une énième intersaison ratée. En cas de résultat négatif à Caen, le coach stéphanois sera-t-il remercié ? C'est une question qui va se poser avec insistance. »