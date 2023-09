C'est une nouvelle qui devrait ravir les supporters du Stade Rennais. Martin Terrier reprend progressivement avec le groupe de Bruno Genesio.

Stade Rennais : Martin Terrier de retour après la trêve ?

Martin Terrier s'entraînait avec le groupe ce mercredi. Une bonne nouvelle pour les supporters du Stade Rennais qui attendent avec impatience de voir leur attaquant fouler à nouveau la pelouse du Roazhon Park. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit le 2 janvier dernier face à l'OGC Nice, Martin Terrier n'a pas rejoué depuis.

Début juillet, il accordait, dans les colonnes de Ouest-France, être en avance sur sa reprise, après s'être rendu au centre de rééducation de Capbreton. Sa progression se poursuit toujours, il a suivi le groupe en stage en Angleterre cet été et peut taper la balle plus facilement. Son retour en championnat n'est pas encore fixé, cependant le Stade Rennais a publié une photo de son joueur à l'entraînement ce mercredi, affichant sa "reprise progressive". Du côté de son entourage, le voir réintégrer le groupe normalement à l’entraînement était évoqué.

Pas de date fixée pour éviter une rechute

Bruno Genesio avait donné quelques nouvelles positives de Martin Terrier, il y a trois semaines en conférence de presse. « Il avance, il est très bien accompagné par le staff médical, mais on ne s’est pas fixé d’échéance précise », indiquait l'entraîneur du Stade Rennais. Pas de date précise pour ne pas précipiter son retour et éviter une possible rechute. "On avance semaine après semaine, avec des étapes qu’il franchit petit à petit. On verra quand sera le bon moment pour l’intégrer."

En juillet dernier, Martin Terrier laissait entendre à Ouest-France que son retour pouvait se faire entre fin août et fin septembre. "Ça dépendra beaucoup de mes sensations, je serai peut-être apte à m’entraîner et être avec le groupe, mais peut-être pas apte pour la compétition. Ça va se déterminer quand je vais rejoindre le groupe", déclarait-il, confiant pour la suite. Voir son nom apparaître dans le groupe du SRFC au retour de la trêve semble néanmoins encore trop juste.