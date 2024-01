Le Stade Rennais aurait bouclé un premier transfert cet hiver. Il aurait trouvé un accord avec Amiens, pour un jeune joueur de son équipe réserve.

Mercato : Mohamed Jaouab va rejoindre Amiens SC

En attendant le dénouement du dossier Nemanja Matic (35 ans), resté inflexible sur sa décision de quitter Rennes, le Stade Rennais a réussi un transfert. Il va céder Mohamed Jaouab (21 ans) à Amiens SC, en Ligue 2. D’après les informations du quotidien Le Parisien, les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert de l’imposant défenseur central (1,90 m). « Il va rapidement quitter la Ligue 1 pour s’engager avec Amiens, 12e de Ligue 2 », a informé Benjamin Quarez, dans le journal régional.

Si le nom de Mohamed Jaouab ne dit pas grand-chose, c’est normal. Il évolue en effet avec la réserve du SRFC et a été auteur de 2 buts en 6 matchs disputés en National 3. Il a cependant fait quatre apparitions dans le groupe rennais, sous les ordres de l’ex-entraineur Bruno Genesio, sans jamais jouer en Ligue 1. Idem en Ligue Europa. L’international Espoir marocain a figuré dans l’effectif du Stade Rennais à 4 reprises, sans entrer en jeu pendant la phase de poule, dans le groupe F.

Jaouab va tenter de faire ses armes en Ligue 2

Talentueux et très prometteur, Mohamed Jaouab avait donné des satisfactions au staff technique du club breton, lors de la préparation estivale. Et cela avait poussé les dirigeants à prolonger son contrat à Rennes jusqu’en juin 2027, le 25 aout 2023. Soit un an après son arrivée en Bretagne, en provenance de l’académie Mohammed VI. Le Marocain va pouvoir faire ses armes en Ligue 2, si les informations de la source se confirment, car il ne rentre pas dans les plans de Julien Stéphan, le nouveau coach du Stade Rennais.