À peine le mercato d’été terminé, le nom de Kylian Mbappé est associé au Real Madrid. Un futur crack des Merengues a lancé un appel du pied à la star du PSG.

Mercato PSG : Endrick aimerait jouer avec Kylian Mbappé au Real

Acheté par le Real Madrid en décembre 2022, Endrick évolue actuellement sous le maillot de Palmeiras en attendant ses 18 ans et une arrivée en Liga l’été prochain. Interrogé par le quotidien L’Équipe, l’attaquant de 17 ans a publiquement affiché son amour pour Kylian Mbappé. Pour le jeune prodige brésilien, il serait très heureux de débarquer à Madrid en même temps que le meilleur buteur du Paris Saint-Germain pour former un trio avec Vinicius Jr. « Jouer avec "Vini" et Mbappé, ce serait merveilleux. Ils sont tous les deux spectaculaires et je serais vraiment très heureux de pouvoir évoluer avec de si grands joueurs », a confié Endrick.

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’international français de 24 ans discute en ce moment d’une prolongation avec la direction du Paris Saint-Germain. Il pourrait signer un nouveau bail jusqu’en juin 2026 avec une clause spéciale lui permettant toutefois de rejoindre le Real Madrid à l’été 2024 contre un certain montant. En attendant cette échéance, un autre élément du club espagnol aimerait lui aussi jouer avec le coéquipier de Randal Kolo Muani au Santiago Bernabeu.

Aurélien Tchouaméni ouvre la porte du Real Madrid à Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse à Clairefontaine ce mardi, Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid s’est exprimé sur le transfert annoncé de Kylian Mbappé chez les Merengues durant le mercato estival passé. À l’instar d’Endrick, Tchouaméni aimerait lui aussi voir Mbappé au sein de l’effectif madrilène, même si l’actuel groupe de Carlo Ancelotti n’a rien à envier à personne.

« C’était une possibilité. Plein de choses peuvent se passer dans le football. Avoir Kylian Mbappé dans son équipe, toutes les équipes du monde le veulent ! Il est au PSG aujourd'hui, on respecte ça. On n'en parle pas plus, car il est joueur du PSG. Bonne saison à lui. Nous, on est très content de ce qu'on a à Madrid », a déclaré l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco.