Mercato OM : Longoria au téléphone, une recrue XXL arrive ?

La suite du mercato de l’OM réserve encore des surprises. Alors que de nouvelles recrues sont attendues, le président Pablo Longoria a enflammé les supporters avec un post énigmatique sur la toile.

De nouvelles recrues attendues à l’OM

L’Olympique de Marseille continue d’être hyperactif sur cette fin de mercato. Les dirigeants Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent sur les dernières priorités de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, malgré l’arrivée de six nouvelles recrues, réclame encore deux ou trois recrues supplémentaires pour compléter son effectif.

Les postes à étoffer ont clairement été identifiés : un latéral droit, un milieu de terrain et un défenseur central. C’est dans ce sens que les noms d’Edon Zhegrova et Joël Ordoñez résonnent avec insistance à l’OM. Les Olympiens seraient même en discussions secrètes pour finaliser ces deux signatures. Cela permettrait de répondre ainsi aux attentes de De Zerbi.

Pablo Longoria tease la fin du mercato

En parallèle de ce travail de fond, Pablo Longoria a alimenté les spéculations ce mercredi soir. Il a publié un message énigmatique sur Instagram. Avec une photo de lui au téléphone, il a écrit ceci : « un seul horizon : poursuivre le travail, bâtir pour l’OM ». Cette publication est un signal fort, laissant présager de nouveaux mouvements à Marseille et une saison 2025/2026 ambitieuses.

Pablo Longoria sur Instagram :



"Un seul horizon : poursuivre le travail, bâtir pour l’OM." pic.twitter.com/1heSnR8n2K — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 13, 2025

Le but est clair pour l’OM : décrocher un titre qui leur échappe depuis plus d’une décenie. Reste à voir les Phocéens parviendront à atteindront cet objectif. Le match de vendredi à Rennes apportera les premiers éléments de réponse.