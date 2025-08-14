Mercato ASSE : Il rejette plusieurs clubs pour Saint-Étienne

L’ASSE réalise sans doute l’un des mercatos les plus actifs de France cet été. Le club du Forez peut d’ailleurs se targuer d’avoir réussi à enrôler Joshua Duffus, qui a renoncé à de nombreuses offres séduisantes en Europe pour rejoindre Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Joshua Duffus, un pari fort pour le projet des Verts

L’officialisation est tombée ce mercredi : Joshua Duffus rejoint Saint-Étienne pour quatre ans, en provenance de Brighton. Un renfort attendu par Eirik Horneland, qui cherchait un véritable avant-centre dans l’attente du retour de Lucas Stassin. Ce transfert est bien plus qu’un simple mouvement du mercato : il symbolise la capacité retrouvée des Verts à séduire de jeunes talents.

L’Anglo-Jamaïcain, pourtant courtisé, a fait le choix du Forez, signe que le projet sportif et l’ambition affichée ont pesé dans la balance. Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, Duffus a refusé les approches de Norwich City, Swansea City, Preston North End, du puissant City Football Group (Manchester City, Girona, New York City…) mais aussi du RC Strasbourg.

En décrochant sa signature, la direction stéphanoise réalise un joli coup qui pourrait peser dès le prochain rendez-vous en Ligue 2 face à Rodez, le 16 août. Un recrutement qui apporte un souffle nouveau à l’attaque et confirme que l’ASSE entend jouer un rôle majeur dans la course à la montée.