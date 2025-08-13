Mercato Stade Rennais : Un milieu arrive, l’OGC Nice doublé

Le Stade Rennais vient de remporter une importante bataille sur ce mercato. Cible de l’OGC Nice, le milieu de terrain Mahdi Camara est attendu ce soir à Rennes pour passer sa visite médicale.

Mercato : Mahdi Camara attendu ce mercredi au Stade Rennais

Le mercato estival est riche en rebondissement de dernière minute, et l’OGC Nice l’apprend à ses dépens. Les Aiglons étaient proches d’enrôler le milieu de terrain de Brest Mahdi Camara. L’affaire semblait même déjà pliée en interne. Mais à la surprise générale, c’est le Stade Rennais qui a finalement raflé la mise dans ce dossier.

L’intrusion tardive mais efficace des Bretons n’a laissé aucune chance aux Niçois. RMC Sport confirme, Mahdi Camara arrive ce mercredi soir à Rennes. Une fois sa visite médicale validée, le joueur de 27 ans signera un contrat de 4 ans avec le Stade Rennais. La direction du SRFC et le SB29 se sont entendu autour d’un montant de 8 millions d’euros.

🚨EXCL Mahdi Camara va passer sa visite médicale ce soir à Rennes. Accord total entre Brest et le Stade Rennais pour un transfert autour de 8M€. Contrat de 4 ans. https://t.co/5oRwwUYV3K — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 13, 2025

Cette signature imminente de Mahdi Camara est un signal fort envoyé les Bretons. Ceux-ci se renforcent leur milieu de terrain avec un joueur d’expérience. Par contre, ce dossier est un échec cuisant pour la direction de l’OGC Nice. Cela l’oblige à revoir ses plans pour la fin du mercato.