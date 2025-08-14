PSG : Marquinhos surprend avec un geste inattendu

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe avec le PSG face à Tottenham, Marquinhos a marqué les esprits, non seulement par sa prestation, mais aussi par un geste rare envers son nouveau coéquipier Illia Zabarnyi.

PSG : Zabarnyi, une arrivée qui n’ébranle pas Marquinhos

Depuis l’arrivée d’Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth, certains observateurs s’attendaient à une lutte acharnée pour une place en charnière centrale. Marquinhos, pilier du PSG depuis plus d’une décennie, aurait pu voir cette recrue comme une menace directe. Mais le Brésilien a rapidement désamorcé toute polémique.

En conférence après la victoire contre Tottenham, il a affiché une sérénité exemplaire : « Je suis très heureux, personne n’a sa place garantie ici. » Un message clair, à la fois pour l’équipe et pour les supporters, traduisant l’adhésion totale au projet du coach depuis deux ans. C’est lors de la remise des médailles que Marquinhos a surpris tout le monde.

Lire aussi : Mercato PSG : Ça va vite, Donnarumma proche de signer à City

À voir

PSG vs Tottenham : L’UEFA surprend avec un geste fort !

Plutôt que de garder médaille de champion de la Supercoupe, il l’a tendu à Zabarnyi, en guise de bienvenue. Un acte symbolique fort, qui va bien au-delà du terrain. Ce geste, rare à ce niveau, illustre l’élégance et la grandeur d’un capitaine qui place l’humain avant l’ego.