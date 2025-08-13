PSG vs Tottenham : L’UEFA surprend avec un geste fort !

Le choc PSG-Tottenham en Supercoupe d’Europe a été marqué par un geste fort de l’UEFA. L’instance a profité de cet événement pour adresser un message poignant au monde entier.

PSG vs Tottenham : L’UEFA véhicule un message de paix

La finale de la Supercoupe d’Europe se dispute ce mercredi soir entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. L’UEFA en a profité pour poser un geste fort avant l’entame du match. Cette action de l’instance européenne dépasse largement le cadre du ballon rond.

L’UEFA a en effet invité neuf enfants réfugiés. Ils sont originaires de pays meurtris par la guerre, comme Palestine, l’Ukraine, l’Afghanistan ou encore l’Irak, la. Ces jeunes symbolisent la souffrance de millions de civils dans le monde. Ils ont été mis à l’honneur pour l’occasion. Cette initiative a été accompagnée d’une banderole porteuse d’un message universel.

Neuf enfants réfugiés en Italie, originaires de régions en guerre comme l'Afghanistan, l'Irak, le Nigéria, la Palestine et l'Ukraine, participent à la cérémonie d'ouverture en portant une banderole : "STOP KILLING CHILDREN – STOP KILLING CIVILIANS" 🕊



– @footmercato pic.twitter.com/U7HI2bS9RQ — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) August 13, 2025

« Arrêtons de tuer des enfants, arrêtons de tuer des civils ». Ce message de paix et d’humanité vise à sensibiliser le monde du football et le grand public aux tragédies qui se jouent à travers le monde. En marge du choc PSG-Tottenham, l’UEFA utilise cette plateforme pour rappeler que le sport peut aussi être un vecteur d’espoir et un porte-voix pour les opprimés.