Mercato : Le Stade Rennais s’offre un très joli coup (Off!)

Le mercato du Stade Rennais prend une nouvelle dimension. Les Bretons viennent de frapper fort en arrachant Mahdi Camara au Stade Brestois, au nez et à la barbe de l’OGC Nice.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC continue son mercato 100% Ligue 1

Le Stade Rennais n’en finit plus d’animer le marché des transferts. Après Quentin Merlin (13 M€), Valentin Rongier (5,5 M€) et Przemyslaw Frankowski (prêt de Galatasaray), le club breton a déjà fait parler de lui en recrutant Lilian Brassier pour 12 M€. Et c’est encore à Brest que Florian Maurice est allé piocher.

Mahdi Camara, 27 ans, est un visage bien connu de Ligue 1. Arrivé en 2021 dans le Finistère après son passage à Saint-Étienne, le milieu relayeur a disputé 115 matchs avec Brest, en inscrivant 15 buts et en délivrant 11 passes décisives. Il a été l’un des artisans majeurs de la 3ᵉ place historique obtenue en 2023-2024.

𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑'𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 🧪



Chapitre 4 : Des fondations sécurisées.#Camara2029 pic.twitter.com/bfFaskBiWS — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 13, 2025

Le SRFC double l’OGC Nice pour Camara

Courtisé par l’OGC Nice, Camara a finalement choisi Rennes, séduit par le projet et la stabilité du club. Son expérience en Ligue des Champions, où il a aidé Brest à atteindre les barrages, a renforcé son profil de joueur décisif dans les grands rendez-vous. Le communiqué du Stade Rennais ne cache pas l’enthousiasme :

« Après avoir fait les beaux jours de l’ouest breton, Mahdi Camara rejoint la capitale de la région. Le milieu de terrain de 27 ans s’est engagé pour une durée de quatre ans avec le Stade Rennais F.C. (…) #ToutDonner le caractérise si bien », peut-on lire. Avec ce transfert, le SRFC envoie un message clair : l’ambition est intacte et les Rouge et Noir veulent rivaliser avec les meilleures équipes françaises dès la saison prochaine.