Arrivé au FC Nantes il y a trois ans en provenance du Stade Brestois, Jean-Charles Castelletto est déjà l'un des plus anciens du vestiaire nantais.

FC Nantes : Jean-Charles Castelletto se confie sur le rôle de cadre

Avec les quelques saisons qu'il a passé sous le maillot nantais, Jean-Charles Castelletto est devenu l'un des patrons de la défense du FC Nantes. Dans une interview accordée au site de la Ligue 1, il se confie sur ce nouveau statut. "C’est vrai que mon rôle a évolué. La première saison avait été compliquée, puis au fil du temps, j’ai pris de l’importance, surtout la saison dernière où il fallait être présent pour le groupe et plus particulièrement auprès des jeunes qui découvraient qu’une saison pouvait être difficile jusqu’à la fin. Donc, c’est vrai que j’ai aujourd’hui un rôle important dans l’équipe."

Un rôle important que Jean-Charles Castelletto joue à la perfection, lui qui s'est montré très bon en défense la saison passée, et qui est, de nouveau, un titulaire indiscutable de l'effectif sous Pierre Aristouy, nouveau coach du FC Nantes. On se rappelle également de son excellente Coupe du Monde au Qatar, où il avait surpris tout le monde avec le Cameroun, en s'imposant notamment face au Brésil en phase de groupe.

Jean-Charles Castelletto apprécie le nouveau système

Depuis le début de saison, Pierre Aristouy a fait bouger les lignes au FC Nantes, mettant notamment en place un système à trois défenseurs. Interrogé à ce sujet, Jean-Charles Castelletto parait ravis de ce changement tactique. "J’ai une préférence pour les systèmes à trois défenseurs centraux. J’aime bien attaquer et ils me permettent de le faire davantage. Puis, quand on est à cinq derrière en position défensive, c’est plus facile de sortir sur les adversaires, car on est plus couverts. Il y a plus de monde autour du ballon."

Cette saison encore, Jean-Charles Castelletto devra assurer son leader défensif, même si l'éternel Nicolas Pallois est finalement resté chez les Canaris. Les deux centraux auront la lourde tâche d'accompagner le très prometteur Bastien Meupiyou dans sa progression.