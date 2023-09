Le début de saison de l'Olympique de Marseille sous Marcelino suscite des doutes. Les performances mitigées et le manque de caractère de l'équipe inquiètent les observateurs. Survie en jeu lors des prochains matchs décisifs.

Mercato OM : Marcelino vraiment en danger

Alors que l'Olympique de Marseille entame sa nouvelle saison sous la direction de Marcelino, les performances en dents de scie de l'équipe soulèvent des inquiétudes quant à l'avenir du club. Après quatre matchs de Ligue 1, l'OM a enregistré deux victoires et deux nuls, dont deux nuls en supériorité numérique contre Nantes et Metz, ce qui a de quoi surprendre.

Le coup dur est survenu avant même que le club n'atteigne les barrages de la Ligue des champions, avec une élimination précoce face au Panathinaikos. Cette défaite a souligné les difficultés de Marcelino à faire gagner le club phocéen qui espérait pourtant se mêler à la lutte pour le titre cette saison.

Cependant, au-delà des résultats, il est évident que Marcelino n'a pas encore convaincu grand monde depuis son arrivée à l'OM avec ses très modestes résultats.

Jean-Charles De Bono, consultant pour le site Football Club de Marseille, expriment ses doutes quant à la capacité de Marcelino à réussir dans ce contexte. De Bono insiste sur le manque de caractère et de personnalité de l'équipe, pointant du doigt le départ de Guendouzi, un joueur qui apportait un élément de caractère indispensable.

Jean-Charles De Bono n'y croit pas au technicien espagnol

« Je m’aperçois que cette équipe n’a pas le caractère et ça manque de personnalité. C’est vrai qu’on pourrait parler du jeu, c’est une équipe qui a beaucoup de faiblesses et qui manque de leaders. On a laissé partir Guendouzi, lui c’était un sacré personnage », a déclaré Jean-Charles De Bono.

Il ajoute : « Tu joues plus de 80 minutes à 11 contre 10 face à une équipe de Nantes qui a des soucis de jeu, de points, et de résultats et ils te marchent dessus. Nous on n’a pas de répondant. Pour jouer un rôle dans ce championnat, en Europa League et en Coupe de France, il va falloir être beaucoup plus méchant. Cette équipe manque de caractère, à l’image de son entraîneur, je trouve qu’il est beaucoup trop sage, il n’a pas cette force qu’il pourrait transmettre à ses joueurs pour qu’ils soient beaucoup plus puissants dans certains contacts, certains moments du jeu ».

Le calendrier à venir ne sera pas de tout repos pour l'OM, avec trois matchs cruciaux à l'extérieur contre l'Ajax, le PSG et l'AS Monaco. Pour dissiper les doutes qui planent actuellement, l'équipe devra montrer plus de caractère et de détermination pour réussir dans ces rencontres décisives. La survie du club en dépend peut-être.