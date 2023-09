Premier non relégable avant la reprise de la Ligue 1, le FC Nantes veut surfer sur ses dernières prestations. Pedro Chirivella se dit confiant.

FC Nantes : Pedro Chirivella veut capitaliser après l'AS Monaco et l'OM

À quand une victoire ? Voilà ce que se demandent, en partie, les supporters du FC Nantes. Pour le moment, le club des Bords de l'Erdre ne compte que deux nuls et deux défaites après quatre journées de Ligue 1. Un bilan qui le conduit à la quinzième place au classement, juste devant le premier relégable Lens. Le RCL se situe un point derrière, avec une unité au compteur.

Face à l'AS Monaco (3-3) et l'Olympique de Marseille (1-1), les hommes de Pierre Aristouy ont pourtant montré des signes d'amélioration. Pour Pedro Chirivella, c'est le bon moment pour lancer la saison des Canaris : « On a de la confiance après nos deux derniers matchs joués à la maison devant l’AS Monaco (3-3) et l’Olympique de Marseille (1-1). On sent qu’il y a ce petit truc (sic) de bon, qui va arriver. On réalise de bonnes séances et on a travaillé fort cette semaine pour bien se mettre au niveau physique avec dans le viseur, notre déplacement à Clermont (le dimanche 17 septembre) [...] » a lancé le capitaine du FCN sur le site officiel du club.

Pedro Chirivella : « On a envie de prendre les trois points » contre Clermont

Seizième et barragiste, le Clermont Foot aura l'honneur de recevoir lors de la cinquième journée de Ligue 1. Méfiance pour les Canaris, car leur prochain adversaire n'a qu'un point de retard au classement. C'est donc un match déjà important dans la quête du maintien. Bonne nouvelle pour le FCN : Alban Lafont pourrait peut-être effectuer son retour d'ici là.

De son côté, Pedro Chirivella a bien compris les enjeux et espère que ses coéquipiers en seront conscients : « On a envie de prendre les trois points, d’aller gagner notre premier match de la saison pour regarder devant ». Rendez-vous à 15 heures pour suivre la rencontre au stade Gabriel-Montpied.