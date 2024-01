Ce samedi soir, le FC Nantes s’est fait sortir de la Coupe de France par Laval. Une défaite 1-0 qui rend très amer le capitaine Pedro Chirivella.

FC Nantes : Pedro Chirivella crache ses vérités à ses coéquipiers

Le FC Nantes continue sa descente aux enfers avec une cinquième défaite en six matchs. Cette fois-ci, le club nantais s’est incliné (1-0) face à Laval lors des 16es de finale de la Coupe de France, synonyme d’une élimination prématurée de la compétition. Cette défaite à domicile a alors déclenché la colère des supporters, qui ont exprimé bruyamment leur mécontentement dans les tribunes de la Beaujoire, obligeant les joueurs à ressortir du vestiaire et affronter les critiques de la tribune Loire.

Cet incident révèle une tension palpable au FC Nantes. Et si le calme est revenu à la Beaujoire, la crise persiste. À l’issue de la rencontre, le capitaine Pedro Chirivella a pris la parole, en pointant du doigt la faiblesse de l'effectif nantais cette saison. Il a insisté sur le fait que la pression ne provient pas seulement de l'extérieur, mais également de l'intérieur de l'équipe. "La pression, on se la met nous-mêmes. On est les premiers responsables", a-t-il déclaré.

Le coach n'est toujours le principal fautif

Le milieu de terrain espagnol a ensuite abordé le nombre élevé d'entraîneurs que le FC Nantes a connu au cours des trois dernières années. Il explique que les résultats sportifs ne sont pas uniquement imputables au travail des entraîneurs, mais que les joueurs ont aussi leur part de responsabilité dans ces échecs récurrents. "Ce n’est pas toujours le coach qui travaille mal", a-t-il reconnu. Cette prise de parole du capitaine vise à galvaniser ses coéquipiers et à souligner la nécessité d'une responsabilité collective pour améliorer la situation du club.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont un rôle capital dans la stabilité et le succès de l'équipe nantaise. La déclaration de Pedro Chirivella est donc un appel à l'unité et à la réflexion sur les performances individuelles au sein de l'équipe. Dans cette période de crise, le FC Nantes devra vite se ressaisir. La route de la remontée commence par un résultat positif dimanche prochain à Reims. La pression est sur les épaules des joueurs, et la nécessité d'un changement positif est plus cruciale pour redonner espoir aux supporters et restaurer la fierté du club nantais.