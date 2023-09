Une bonne nouvelle pour Pierre Aristouy est tombée au FC Nantes en pleine trêve internationale. De bon augure avant Clermont.

FC Nantes : Alban Lafont a repris l’entraînement

Alors qu'Adson, l’une des recrues du FC Nantes, a été victime d’une lésion musculaire, vendredi, lors du match contre l’OM (1-1), l’équipe de Pierre Aristouy récupère son gardien de but titulaire. Blessé et évacué sur civière lors de la 1re journée de Ligue 1, le 13 août dernier, Alban Lafont a repris les entraînements mardi, comme le témoigne une vidéo publiée sur le site Tribune Nantaise. Touché lors d'un violent choc avec l’attaquant Zakaria Aboukhlal du Toulouse FC (62e), il souffrait d’un pneumothorax et d’une fracture d’une côte.

Vu la gravité de sa blessure, le gardien de but des Canaris devait être absent pour une durée de deux mois. Mais contre toute attente, surtout à la grande joie du FCN, il fait son retour après seulement trois semaines d’indisponibilité. « Les supporters nantais ont eu la bonne surprise de voir Alban Lafont retrouver les pelouses du centre d’entrainement de la Jonelière », selon la source.

Alban Lafont du FCN encore incertain face à Clermont ?

Pierre Aristouy se réjouit certes du retour du dernier rempart du FC Nantes à l’entraînement, mais il n’y a encore aucune certitude sur sa participation face à Clermont au stade Gabriel-Montpied, le 17 septembre prochain. Il faut noter que le portier natif de Ouagadougou (Burkina Faso) manque terriblement à l’effectif nantais.

Les Canaris n’ont pas gagné le moindre match en championnat pendant l'absence d'Alban Lafont. Ils sont sur une série de deux défaites et deux nuls en quatre journées disputées. L’équipe de Pierre Aristouy pointe à la 15e place au classement avec deux petits points au compteur et 8 buts concédés.