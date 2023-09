Le belge de Manchester City, Kevin De Bruyne, ne fait pas de Kylian Mbappé un favori du Ballon d’Or à cause du Paris Saint-Germain FC. S'il signe au Real Madrid qui est à ses trousses depuis quelques années déjà, alors le français montera dans les bonnes grâces du milieu offensif de Man City.

Mercato Paris-Saint-Germain FC : De Bruyne encourage Mbappé à aller au Real Madrid

L’incertitude qui plane sur l’avenir de Kylian Mbappé joue déjà des tours à l’attaquant français. Annoncé au Real Madrid cet été, il n’a pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain FC qu’il pourrait quitter à la fin de cette saison en cours. Évoquant ses favoris pour le Ballon d’Or, le Belge Kevin De Bruyne a tenu compte de la situation du français avant de faire son choix.

Dans le classement de Kevin De Bruyne, le buteur du PSG n’arrive ni premier ni deuxième. Pour lui, c’est Erling Haaland qui devrait gagner le titre individuel. Et après son coéquipier à Manchester City, l’ancien joueur de Chelsea et de VfL Wolfsburg voit le brésilien Vinicius du Real Madrid.

Le français Kylian Mbappé n’arriverait qu’à la 3e position de ce classement, dans le propos du milieu offensif recueilli par Sky Sports. Expliquant son choix, il a très exactement confié : « Pourquoi je mets Vinicius devant Mbappé dans mon classement pour le vainqueur du Ballon d’Or ? Parce que je ne sais pas où jouera Mbappé cette saison. Je pense aussi que c’est plus difficile pour Mbappé de gagner au PSG. »

Les choses changeront pour Mbappé au Real Madrid

Comme le pensent plusieurs personnes, Kylian Mbappé aura du mal à gagner de gros titres tant qu’il évoluera au Paris Saint-Germain FC. C’est d’ailleurs à cause de la récurrence de propos que le buteur bondynois a refusé d’activer l’option d’une année de contrat en plus avec le PSG. Et son prochain club devrait être le Real Madrid avec qui il aurait déjà un accord.

S’il parvient à rejoindre le Real Madrid FC, Kevin De Bruyne pense qu’il aura alors plus de chances de remporter le Ballon d’Or. Il l’affirme en ces mots : « Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait aller au Real Madrid, alors peut-être que je le mettrais premier devant Haaland ou quelque chose comme ça. Mais Erling est mon Ballon d’Or avec la saison qu’il a faite ».