Le match Lyon vs Paris Saint-Germain FC est l’affiche la plus attendue de ce début de saison. Luis Enrique est déjà attendu pour cette rencontre et il ne devra pas décevoir.

Lyon vs Paris Saint-Germain FC : victoire obligatoire pour Luis Enrique

Ce dimanche, le PSG se déplace sur le terrain de l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Luis Enrique et ses joueurs ont l’obligation de ramener à Paris les trois points de la victoire pour ce match qui oppose deux des clubs les plus prestigieux du football français au risque de plonger l’équipe dans une crise en ce début de saison.

8e au classement du championnat avant d’affronter l’OL, le PSG doit faire oublier ce mauvais démarrage de sa saison par un succès chez les Gones (présentement dans la zone rouge à la grande impuissance de Laurent Blanc). Alors qu’on sort à peine du mercato estival et qu’il aurait dû construire une équipe compétitive, l’entraîneur lyonnais semble s’être lancé de l’avion sans parachute.

Le Paris Saint-Germain FC, quant à lui, prétendant au titre avec une équipe de classe mondiale, malgré les départs de Lionel Messi et de Neymar, sera surveillé pour ce rendez-vous. Kylian Mbappé, qui vient d’être rejoint en attaque parisienne par Randal Kolo Muani, doit profiter de cette occasion pour confirmer à ses dirigeants le fait qu’il est la solution malgré les doutes qui planent sur son avenir.

Pour Luis Enrique, il n’y a déjà plus de calculs à faire. Après 3 premiers matchs lors desquels il n’a récolté qu’une victoire et 2 nuls, le temps de remettre les choses dans l’ordre est déjà arrivé. Cette rencontre face à l’OL, une des équipes les plus prestigieuses du championnat, est l’occasion pour lui de lancer la saison de son équipe, de loin la plus couteuse du championnat et une des plus impressionnantes d’Europe.