La blessure d’Ismaila Sarr est un coup dur pour l’OM. La nouvelle recrue du club phocéen sera absente pour le classico face au PSG pour cause de blessure.

OM : Ismaila Sarr out pour les 2 prochaines semaines

Pour une mauvaise nouvelle, celle qui va réveille les fans de l’Olympique de Marseille ce 12 septembre en est une grosse. Ismaila Sarr, blessé avec sa sélection, ne rechaussera pas les crampons avant deux semaines. L’international sénégalais avait été touché lors de son retour en sélection. Les médecins viennent de livrer leur verdict pour sa blessure qui portera forcément un coup d’arrêt à sa dynamique d’adaptation au club phocéen.

La blessure d’Ismaila Sarr est survenue lors de son dernier entraînement avec le Sénégal, laissant les supporters marseillais inquiets quant à l'impact de cette absence sur les performances de l'OM. Ismaila Sarr est l'une des pièces maîtresses de l'attaque phocéenne cette saison. Marcelino compte sur lui et Pierre-Emerick Aubameyang pour faire oublier Alexis Sanchez.

Le staff médical de l'OM travaille activement pour accélérer la récupération de Sarr et le ramener sur le terrain dès que possible. Mais force est de constater qu'il ne pourra pas revenir dans le jeu avant le classico PSG-Marseille du 24 septembre prochain. Les deux semaines d'absence prévues sont une estimation initiale, et tout dépendra de la rééducation et de la réaction du joueur au protocole de traitement.

Le retour de Sarr pourrait être possible pour le match contre l'As Monaco comptant pour la 7e journée de Ligue 1. D'ici là, l'entraîneur phocéen Marcelino devra trouver la bonne stratégie de jeu pour contrer le PSG qui commence à remonter en puissance lors de ses deux derniers matches. Après deux matchs nuls face au FC Lorient et Toulouse FC, le club de la capitale a battu le RC Lens et 3-1 puis Lyon 1-4, ce qui lui a permis de reprendre la deuxième place du classement en Ligue 1.