L'attaquant sénégalais de l'Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr, subit un coup dur inattendu alors qu'il se préparait pour le choc contre l'Algérie. La signature de Sarr à l'OM a été actée cet été à son départ de Watford FC.

L'OM mal en point avec la blessure d'Ismaïla Sarr

Ismaïla Sarr, âgé de 25 ans, a retrouvé la Ligue 1 sous les couleurs de l'OM avec un transfert de 13 millions d'euros. Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, il a participé à six rencontres, dont deux en Ligue des Champions et quatre en Ligue 1, inscrivant deux buts et offrant une passe décisive. Son intégration rapide dans l'équipe de Marcelino en faisait l'un des atouts majeurs de l'OM pour cette saison.

Cependant, un coup du sort s'est abattu sur lui alors qu'il était en stage avec l'équipe nationale sénégalaise. Le joueur phocéen préparait avec sa sélection le match contre l'Algérie en amical. Il ne sera pas de l'affiche entre les deux derniers rois d'Afrique de football. Selon les informations du média local Record Senegal, le joueur est blessé et a dû déclarer forfait pour le duel contre les Fennecs.

Cette blessure est un gros coup dur non seulement pour Ismaïla Sarr lui-même, mais aussi pour les Lions de la Teranga, qui comptaient sur son talent et son expérience pour ce match important. Cependant, l'impact de cette blessure pourrait également se faire ressentir du côté de l'Olympique de Marseille, en fonction de la durée de l'absence du joueur. Son indisponibilité n'a pas encore été indiquée. Ismaïla Sarr devrait rejoindre le sud de la France aujourd'hui pour subir des examens complémentaires qui permettront de déterminer la gravité de sa blessure.

Les supporters marseillais retiennent leur souffle en attendant des nouvelles de l'attaquant de l'OM, espérant que sa convalescence sera rapide et qu'il pourra rapidement retrouver les terrains pour continuer à briller sous les couleurs de l'OM. En attendant, le club phocéen devra peut-être trouver des solutions pour pallier son absence lors des prochains matchs.