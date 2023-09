Alors que le PSG s'apprête à entrer dans un calendrier dantesque, Didier Deschamps pourrait arranger le club de la capitale concernant Kylian Mbappé.

PSG : Equipe de France, Kylian Mbappé sur le banc face à l'Allemagne ?

Didier Deschamps pourrait bien faire un choix fort ce mardi soir à l'occasion du choc entre l'Allemagne et l'Équipe de France. Ayant déjà l'intention de faire tourner son effectif, le sélectionneur des Bleus et son staff envisagent de ménager Kylian Mbappé, comme l'annonce RMC Sport ce mardi. L'attaquant français pourrait débuter la rencontre sur le banc, et entré en jeu en deuxième période afin d'être préservé un minimum étant donné qu'il rejouera vendredi soir avec le PSG.

La source précise que la question se pose également pour Dayot Upamecano. Le défenseur central du Bayern Munich était annoncé titulaire ce mardi soir face à la Mannschaft, mais avec l'enchaînement des matchs qui l'attend dans les prochains jours, aucun risque ne devrait être pris durant cette rencontre amicale. Le suspense devrait être levé d'ici quelques heures désormais, lorsque le onze de départ de Didier Deschamps sera dévoilé.

Une semaine chargée se prépare pour le PSG

Luis Enrique le sait, la semaine qui arrive s'annonce musclée pour ses joueurs. Tous en sélection pour une grande majorité, ces derniers n'auront pas le temps de souffler, car le PSG joue dès vendredi soir au Parc des Princes face à l'OGC Nice.

Quatre jours plus tard, le club de la capitale entamera sa campagne européenne avec un périlleux déplacement à Dortmund, au Signal Iduna Park, où se jouera le choc entre l'Allemagne et la France ce mardi soir. Pour parachever cette semaine dantesque, le Paris Saint-Germain accueillera l'Olympique de Marseille le 24 septembre prochain pour le premier Classico de la saison au Parc des Princes sous l'ère Luis Enrique.