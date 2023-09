En ratant la Ligue des champions, l’OM est reversé en Ligue Europa cette saison. Marcelino a reçu un avertissement pour cette compétition.

OM : Marcelino doit "viser plus haut" en Ligue Europa

Certes invaincu en Ligue 1, mais actuel 3e du classement en championnat, l’Olympique de Marseille est loin de réaliser un début de saison remarquable. Les Phocéens ont en effet raté leur principal objectif en se faisant éliminer dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Suite à cet échec, l'OM a été reversé en Ligue Europa cette saison.

Cette élimination de la plus prestigieuse des coupes européennes reste une grosse désillusion pour les Phocéens, mais elle n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Et pour cause, la Ligue Europa est une compétition qui a plus souvent souri à l’OM ces derniers temps, avec trois finales à son actif, en 1999 et en 2004 à l’époque de la Coupe de l’UEFA, puis en 2018. De plus, l'arrivée de renforts de qualité tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia et Iliman Ndiaye renforce la confiance en la capacité de l'équipe à bien performer dans cette compétition.

C’est pourquoi Alain Giresse a indirectement lancé un avertissement à Marcelino. Il estime que le nouvel entraineur de l'OM devra aller le plus loin possible en Ligue Europa pour considérer sa saison comme un franc succès. « L’OM doit viser les trois premières places. Pour la coupe d’Europe, s’il y a une demi-finale, ce serait sympa. Il faut évidemment viser haut. La saison serait alors accomplie », a-t-il déclaré à La Provence.

Marcelino face à un défi de taille à l'Olympique de Marseille

Cette déclaration confirme l’ambition de l'Olympique de Marseille à faire preuve de compétitivité et à jouer un rôle majeur dans cette compétition européenne. La Ligue Europa offre une opportunité aux clubs européens de se distinguer sur la scène continentale, et l'OM devra la saisir pour rafraichir son armoire à trophées. Les supporters marseillais espèrent voir leur équipe briller et réaliser une belle campagne en C3 pour chasser la déception de l’élimination de la Ligue des champions.

Doté d'un effectif renforcé, l'OM semble prêt à relever le défi de la Ligue Europa en plus de réaliser une performance mémorable cette saison en Ligue 1. D’ailleurs, l’Olympique de Marseille accueille l'Ajax d'Amsterdam le 21 septembre dans le cadre de la première journée de Ligue Europa. Les Phocéens devront hisser leur niveau de jeu pour espérer sortir du groupe B.

Les attentes sont grandes à Marseille, et Marcelino a déjà une grosse pression sur les épaules. Le technicien espagnol devra vite imposer un football efficace à l'OM s’il veut réaliser une campagne exceptionnelle sur le plan national et continental. Dans le cas contraire, il n'est pas certain de conserver son siège au terme de la saison.