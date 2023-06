Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire accueillera la prestigieuse CAN 2023 (Coupe d'Afrique des Nations), un événement majeur du football africain. À Abidjan et dans les autres villes du pays, la compétition suscite déjà l'enthousiasme des fans de football. La COCAN, comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football, se prépare activement à organiser ce tournoi qu’elle veut inoubliable.

La COCAN veut rendre inoubliable la CAN 2023

La Coupe d'Afrique des Nations, plus connue sous l’appellation CAN, est le plus grand tournoi biennal de football qui réunit les meilleures équipes nationales africaines. La compétition est l'occasion rêvée pour les joueurs locaux et internationaux de démontrer leur talent, leur passion et leur détermination sur le terrain. Pour les supporters, ce festival de football, sport roi en Afrique, permettra de vivre de grandes émotions, dans la joie et la fierté.

La Côte d'Ivoire a déjà accueilli la CAN du 4 mars au 14 mars 1984. Avec cette édition de 2023, ce sera la deuxième fois que le pays organise cet événement majeur du football africain. Cette CAN aurait dû se tenir du 23 juin au 23 juillet 2023, mais a été décalée au 13 janvier jusqu’au 11 février 2024 à raison des fortes pluies qui s’abattent sur le pays entre juin et juillet. Les autorités ivoiriennes profitent de ce temps supplémentaire pour parfaire les infrastructures sportives destinées à accueillir l’évènement.

Entre la modernisation et l’expansion de certains stades, la Côte d’Ivoire veut offrir des installations de premier ordre aux joueurs et aux spectateurs. Les travaux dans les stades sont en cours d’achèvement pour accueillir les matchs dans une ambiance électrique. Des aménagements d’infrastructures routières et hôtelières sont fin prêts pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement de l'expérience de la CAN 2023.

La compétition rassemblera 24 sélections africaines, qui se disputeront le titre suprême lors des 52 matchs au calendrier de la compétition. Les yeux du monde entier seront rivés sur les performances des équipes africaines. Les attentes seront élevées pour voir qui succédera à l'équipe nationale du Sénégal, sacrée championne lors de l'édition précédente organisée par le Cameroun.

La Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte, est d’office qualifiée pour le tournoi. Notons que l’équipe ivoirienne, les Éléphants, a une longue histoire dans le football africain. Elle a déjà remporté la CAN en 1992 et en 2015, à chaque fois face au Ghana. Les supporters ivoiriens espèrent que leur équipe nationale brillera de nouveau à domicile pour ajouter une troisième étoile à son maillot.

Au-delà de l'aspect purement sportif, la Coupe d'Afrique des Nations est un événement qui favorise les échanges culturels et le renforcement des liens entre les pays participants. C’est aussi un évènement qui permettra de faire découvrir ou redécouvrir la Côte d’Ivoire, lancée ces dernières années dans une forte dynamique de développement. Les supporters venus de différents horizons se rassembleront pour soutenir leurs équipes respectives, mais aussi pour célébrer la diversité africaine. Les rues des villes hôtes seront animées par des festivités, des fan zones et des activités culturelles mettant en valeur l'hospitalité et l'accueil chaleureux de la Côte d'Ivoire.

La CAN Côte d'Ivoire 2023 sera également une occasion pour les jeunes talents ivoiriens et africains de se faire détecter par les recruteurs de grands clubs de football. De nombreux joueurs talentueux du continent ayant émergé lors des précédentes éditions de la CAN, cette édition ne fera pas exception. Les yeux seront rivés sur les stades ivoiriens du 13 janvier au 11 février 2024, un pari cher aux yeux de la COCAN, engagée à faire vivre une expérience unique aux spectateurs et aux supporters à travers 3 grandes thématiques : Hospitalité - Passion - Héritage.