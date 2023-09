Après onze années sous le maillot rouge et bleu, Marco Verratti a quitté le PSG pour rejoindre le Qatar. Et Luis Enrique songerait déjà à son successeur.

Mercato PSG : C’est terminé entre Marco Verratti et Paris

Poussé vers la sortie par Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, Marco Verratti a donné son accord pour rejoindre le championnat qatari. Débarqué à Doha pour finaliser son transfert à Al-Arabi, le milieu de terrain de 30 ans a livré ses premières impressions. « Je suis très content, j’ai hâte de commencer cette saison. J’espère qu’on va faire une grande saison. On va avoir beaucoup d’envie. J’ai hâte de tout découvrir le stade, les supporters, le club, les coéquipiers, le coach », a déclaré Marco Verratti. À Paris, le nouvel entraîneur pense déjà à son remplacement et aurait déjà identifié un profil idéal pour le poste.

Luis Enrique pense à Bruno Guimarães pour succéder à Verratti

Selon les informations relayées par Todo Fichajes, Luis Enrique serait intéressé par le profil de Bruno Guimarães. Recruté en janvier 2022 en provenance de l’OL contre un chèque d’un peu plus de 42 millions d’euros, le milieu de terrain de 25 ans est lié à Newcastle United jusqu’en juin 2026. Grâce à de solides performances avec les Magpies, l’international brésilien est très convoité en Europe malgré son gros contrat en Angleterre. Selon la source espagnole, Chelsea et Manchester City seraient venus aux renseignements.

Toutefois, les dirigeants de Newcastle auraient fait comprendre que leur capitaine n’était pas à vendre. Même si un chèque de 80 millions d’euros pourrait faire réfléchir, Bruno Guimarães sera difficile à déloger, même pour un club comme le Paris Saint-Germain. D’autant que Newcastle ne considère pas à l'heure actuelle un possible transfert du compatriote de Marquinhos. Mais l’été est encore très loin et le déroulement de la saison pourrait apporter de nouveaux éléments dans ce dossier.