À deux jours du déplacement à Caen pour la reprise de la Ligue 2, l'ASSE poursuit sa préparation, et trois retours sont attendus ce jeudi à Saint-Etienne.

ASSE : Bouchouari, Batubinsika et Aiki attendus à l'entraînement

Laurent Batlles pourrait bien compter sur un groupe quasiment au complet pour le périlleux déplacement à Caen prévu samedi après-midi. Si Ibrahima Wadji et Dylan Chambost continuent de s'entraîner à l'écart du groupe, trois joueurs sont attendus ce jeudi au centre d'entraînement de l'ASSE. Selon les informations dévoilées par Evect, Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika et Ayman Aiki devraient retrouver la séance collective, eux qui étaient avec leur sélection respective durant cette trêve internationale.

Une excellente nouvelle pour l'entraîneur des Verts, qui a déjà pu compter sur les retours de Thomas Monconduit, Mathieu Cafaro et Anthony Briançon, tous les trois remis de leurs pépins physiques. Ils devraient donc être convoqués par leur entraîneur pour le déplacement à Michel-d'Ornano.

L'ASSE va devoir se surpasser à Caen

Les erreurs observées sur les cinq premiers matchs de championnat ne devront pas être reproduites samedi à Caen. Les Stéphanois sont dans l'obligation de faire un résultat en Normandie, d'abord pour se donner de l'air au classement, ensuite pour sauver la tête de leur entraîneur, Laurent Batlles, plus que jamais menacé depuis plusieurs semaines.

Face à une équipe qui performe en ce début de saison, et qui a fait de Michel-d'Ornano une forteresse imprenable avec 0 but encaissé en deux matchs disputés, le défi est immense pour les Verts, et une victoire pourrait enfin lancer de manière concrète la saison de l'AS Saint-Etienne.