ASSE Mercato : C'est fait pour Wadji, un autre buteur en approche !

Publié par Thomas le 30 août 2022 à 10:07





ASSE Mercato : Longtemps la priorité des dirigeants de l'AS Saint-Etienne sur le marché, la signature d'un avant-centre a été officialisée ce mardi.

ASSE Mercato : Ibrahima Wadji s’est engagé à l’AS Saint-Etienne

Les supporters stéphanois peuvent souffler, un avant-centre est enfin arrivé dans la Loire. Après de nombreux échecs sur le marché des transferts, l’AS Saint-Etienne est parvenu à enrôler le prometteur Ibrahima Wadji, en provenance du Qarabag FK. Attendu cette semaine après avoir donné son feu vert à Loïc Perrin, l’attaquant sénégalais a vu son club trouver un accord total avec l’ ASSE sur la base d’un transfert sec. Le joueur de 27 ans s’est engagé pour 3 saisons dans le Forez pour un transfert estimé à plus d’un million d’euros. La saison passée, Wadji avait inscrit 11 buts en 16 rencontres de championnat avec le club azerbaïdjanais, de bon augure pour Sainté qui souhaite renouer avec les filets cette saison, notamment après avoir perdu Khazri, Hamouma, Nordin et Bouanga cet été.

" Je suis très heureux de rejoindre la France et plus particulièrement un club comme l'AS Saint-Étienne. Je vais tout donner pour nous permettre d'atteindre nos objectifs collectifs. Je me sens déjà bien, prêt à porter le maillot stéphanois ", a déclaré la nouvelle recrue stéphanoise qui portera le N°25 chez les Verts. Dans le même temps, Laurent Batlles s’est exprimé sur cette venue ô combien importante en attaque. " Il était important de recruter un joueur de profondeur, rapide et capable de marquer des buts à l'image de Jean-Philippe Krasso actuellement. Ibrahima court beaucoup, fait beaucoup d'appels et nous aidera à être performants cette saison. D'autant plus que c'est un joueur qui connaît très bien le haut niveau, à l'image des nombreux matches de Coupe d'Europe qu'il a disputés. "

ASSE Mercato : Un autre renfort en attaque espéré

Si la signature d’Ibrahima Wadji a de quoi rassurer Laurent Batlles, le Sénégalais pourrait ne pas être le seul avant-centre à poser ses valises à Saint-Etienne cette semaine. Alors que Léo Pétrot (FC Lorient, défenseur) et Thomas Monconduit (FC Lorient, milieu) sont encore attendus ces prochaines heures pour s’engager avec le club ligérien, Loïc Perrin souhaite toujours boucler une, voire deux recrues supplémentaires d’ici jeudi. D’après les informations du Progrès, l’ ASSE garde toujours un œil sur le Brestois Irvin Cardona, ainsi que le Lorientais Adrian Grbić. Mais ces deux joueurs ne sont pas les seuls à apparaître dans la shortlist de la direction stéphanoise. À en croire le média local, un autre avant-centre dont le nom n’a pas fuité, pourrait prochainement signer à l’AS Saint-Etienne.