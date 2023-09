Arrivé dans les dernières heures du mercato au FC Lorient, en échange de Bamo Meïté qui a fait le chemin inverse, Isaak Touré va rapporter un joli chèque à l’OM.

Mercato OM : Marseille réalise une belle plus-value avec Isaak Touré

L'Olympique de Marseille et le FC Lorient ont réalisé un échange inattendu dans les derniers jours du mercato estival. Après des négociations intensives, les deux clubs ont convenu d'un accord impliquant les défenseurs centraux Isaak Touré et Bamo Meïté. Initialement, la direction de l’OM ne prévoyait pas de se séparer de son roc défensif de 2m06. Mais elle a finalement pris en compte les aspirations de son jeune défenseur.

Occupant la 4e place dans la hiérarchie des défenseurs de l’OM, derrière Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Samuel Gigot, Isaak Touré a exprimé son souhait de s’en aller cet été afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Les négociations entre les différentes parties se sont alors intensifiées dans les derniers jours du mercato, et l’OM a finalement accepté l’offre du FC Lorient.

Isaak Touré, un transfert estimé à 8 millions d'euros

Si Bamo Meïté a été envoyé à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Isaak Touré a quant à lui rejoint les Merlus dans le cadre d’un transfert sec. Dans son article du jour, L’Équipe dévoile les contours de cette transaction, en indiquant que l’OM devrait toucher environ 8 millions d’euros sur le transfert d’Isaak Touré. Cela représente une belle plus-value pour Marseille, qui avait initialement acheté le jeune défenseur au Havre pour environ 5 millions d'euros en juillet 2022.

Cette transaction démontre la capacité du président de l'OM, Pablo Longoria, à réaliser des mouvements astucieux sur le marché des transferts, en tirant profit des opportunités qui se présentent à lui. Pour Isaak Touré, ce transfert lui offre la possibilité de poursuivre son ascension à Lorient. De son côté, Bamo Meïté aura l'opportunité de se montrer sous les couleurs de l'OM et de contribuer à l'effort de l'équipe cette saison.