Joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, Vitinha assume ce statut qui lui procure beaucoup de fierté et a fait une promesse aux Marseillais.

OM : Vitinha retrouve des couleurs à Marseille

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour s’attacher les services de Vitinha. La direction marseillaise avait déboursé environ 32 millions d’euros pour boucler le transfert de l'attaquant portugais en provenance de Braga, faisant du joueur de 23 ans la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

Pourtant, lors de ses premiers mois à Marseille, Vitinha n’est pas parvenu à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Son faible rendement à l’OM la saison dernière a suscité de vives critiques à son égard. Mais cette mauvaise passe est désormais derrière lui, puisque l’avant-centre portugais semble avoir retrouvé sa confiance et son efficacité sous les ordres de Marcelino. Il a déjà inscrit deux buts en quatre rencontres de Ligue 1 cette saison, ce qui témoigne de sa montée en puissance sur le front de l’attaque phocéenne.

Vitinha compte se montrer à la hauteur du prix de son transfert

Dans un entretien accordé à Maritima Médias, Vitinha est revenu sur adaptation difficile et assure que le montant de son transfert record n’a pas été une charge pour lui. « Quand je suis arrivé à Marseille, c’était difficile, mais c’est comme ça, c’est le foot. Marseille est une grande ville. Mais aujourd’hui, je me sens très bien, de mieux en mieux, je m’améliore de jour en jour (…) Le prix de mon transfert a-t-il été un poids à porter ? Non. Au contraire. J’ai éprouvé beaucoup de fierté. Ça valorise le travail que j’ai effectué jusqu’ici », a-t-il déclaré.

Vitinha a visiblement résisté à la pression du prix de son transfert et se concentre sur son développement en tant que joueur de l'OM. Il a exprimé sa détermination à travailler dur pour prouver à ses dirigeants et aux supporters qu'ils ont eu raison d'investir autant sur lui. « Je vais continuer à travailler pour leur prouver qu'ils ont eu raison d'investir autant sur moi », a-t-il affirmé. Cette progression de Vitinha est encourageante pour le club présidé par Pablo Longoria, qui espère que son jeune attaquant continuera à marquer des buts et à contribuer au succès de l'équipe cette saiso