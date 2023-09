Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours du déplacement à Clermont, Pierre Aristouy a dévoilé des changements majeurs au FC Nantes.

FC Nantes : Le match contre l'OM ? Un déclic selon Pierre Aristouy

Et si le FC Nantes se mettait enfin sur la bonne voie. Auteurs de deux défaites sur les deux premières rencontres de Ligue 1, les Canaris sont parvenus à accrocher successivement l'AS Monaco (3-3) et l'OM (1-1) à la Beaujoire. Avec seulement deux petits points au compteur, le FCN est 15e de Ligue 1, mais des choses ont changé pendant la trêve internationale, et suscite beaucoup d'espoir pour la suite des évènements.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Pierre Aristouy a affirmé que le dernier match face à l'Olympique de Marseille a été un véritable déclic pour ses joueurs. "J'ai trouvé que les entrainements étaient de qualité pendant la trêve. J'ai eu la sensation que pour certains joueurs : il y a eu un déclic face à Marseille."

Un état d'esprit retrouvé au FCN

Cette déclaration de Pierre Aristouy n'est pas vraiment surprenante. Contre l'OM, en étant menés et réduits à dix au bout de 9 minutes de jeu, les Jaune et Vert auraient pu sombrer, et s'enfoncer encore un peu plus dans la crise. Mais contre toute attente, les joueurs se sont surpassés, avec un état d'esprit qui n'avait plus été observé depuis un long moment maintenant.

Le scénario de la rencontre a sans doute provoqué un éléctrochoc chez les hommes de Pierre Aristouy, conscients que sans le moindre signe de révolte, l'addition aurait été extrêmement salée face aux Olympiens. Reste plus qu'à confirmer ce fameux déclic, en allant chercher une victoire à Clermont dimanche, pour prouver que le FC Nantes est de nouveau sur de bons rails.