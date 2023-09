La trêve internationale terminée, l’OM va affronter Toulouse ce dimanche soir au Vélodrome. Un grand retour est annoncé pour ce match.

OM-Toulouse : Marcelino confirme le retour de Geoffrey Kondogbia

C’est une bonne nouvelle pour Marcelino et l’Olympique de Marseille, à quarante-huit heures du match contre Toulouse comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Blessé au genou gauche lors du match nul contre le FC Metz (2-2), Geoffrey Kondogbia devait initialement manquer environ six semaines de compétition. Mais le milieu de terrain de l’OM semble se remettre plus rapidement que prévu.

En effet, l’international centrafricain a déjà repris l’entraînement collectif avec l’OM durant la trêve internationale et sera opérationnel pour le match contre Toulouse ce dimanche, comme l’a indiqué Marcelino. Touché avec la sélection nationale du Sénégal, François Régis Mughe va mieux et est également indisponible pour cette rencontre. « Geoffrey Kondogbia est disponible, Mughe est aussi revenu sans problème de sa sélection », a déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

L'Olympique de Marseille enregistre un forfait

La rapidité de récupération de Geoffrey Kondogbia témoigne de sa détermination à revenir sur les terrains et à aider son équipe. Son retour renforcera le milieu de terrain de l'OM et devrait apporter de la stabilité et de la créativité à l'équipe phocéenne. Son retour tombe à pic pour Marcelino, qui souhaite que son équipe retrouve rapidement sa meilleure forme après un début de saison en dents de scie. Il reste à savoir si l’ancien milieu de terrain de l’Atlético Madrid sera aligné face aux Toulousains.

Avec Geoffrey Kondogbia de retour et d'autres joueurs en voie de guérison, l'Olympique de Marseille espère bien enchaîner les victoires et continuer à se battre pour le haut du classement de la Ligue 1. Toutefois, l’OM devra se passer des services d’Ismaïla Sarr. Victime d’une blessure avec sa sélection, l’international sénégalais sera absent pendant au moins deux semaines.