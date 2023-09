Les supporters de l’OM ont exprimé leur mécontentement après le match nul à domicile contre Toulouse (0-0), ce dimanche. Marcelino déjà sur la sellette ?

Mercato OM : « Mouille le maillot ou casse-toi », Marcelino sous pression

L’Olympique de Marseille a concédé une nouvelle fois le match nul face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. Après son match nul face au FC Nantes avant la trêve, le club marseillais a donc de nouveau été tenu en échec. Mécontents, les supporters de l’OM n’ont d'ailleurs pas manqué de le signifier après la rencontre. Face à des Haut-Garonnais combatifs, qui cette saison ont su tenir en échec le Paris Saint-Germain notamment (1-1), les hommes de Marcelino se sont contentés d’un match nul et vierge dans un Vélodrome comble et déçu.

Avec en conclusion un recadrage face aux virages comme il est de coutume désormais. Sur l’air célèbre du « Mouille le maillot ou casse-toi », les ultras marseillais ont mis la pression à Marcelino ainsi qu’à ses joueurs pour changer le visage le visage de leur équipe. De son côté, Marcelino est sorti du silence après le match et a pointé du doigt un problème bien particulier.

Marcelino : « Je ne pense pas que le public se soit ennuyé ! »

En conférence de presse, l’entraîneur espagnol est apparu plutôt positif, insistant sur les progrès réalisés par son équipe. « Je ne crois pas que le public se soit ennuyé ce soir. Le match a été intense, j’ai la sensation que l’équipe s’est améliorée par rapport aux derniers matchs. Aujourd’hui il nous a manqué la précision dans les 30 derniers mètres, nos attaquants n’ont pas eu de chance. La pelouse était en très mauvais état, c’était très difficile de jouer. Je pense qu’on a toujours essayé de gagner, du début à la fin », a déclaré Marcelino avant de dédouaner ses joueurs pour le résultat de cette rencontre.

« Je n’ai rien à reprocher sur les efforts que mes joueurs ont fait ce soir. Je n’ai rien à leur reprocher sur leur attitude, ils ont fait le maximum. On n’a pas été efficaces dans le dernier match. On n’a pas pu gagner ce match malheureusement. On a des difficultés à marquer en ce moment. Il faut aussi dire que Toulouse a bien défendu, on doit continuer à travailler », ajoute le technicien espagnol. Pablo Longoria est donc alerté.