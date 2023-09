Le président de l’OM, Pablo Longoria, a encore réalisé un recrutement massif durant ce mercato, mais les divergences persistent avec Frank McCourt.

OM : La stratégie de Pablo Longoria est peu appréciée par Frank McCourt

Pablo Longoria est devenu une figure très appréciée des supporters de l'Olympique de Marseille grâce à sa vision passionnée du jeu et sa capacité à réaliser des transferts ambitieux. Depuis sa prise de fonction en février 2021 en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, le dirigeant espagnol a mis en place une stratégie de recrutement audacieuse, attirant des joueurs de renom à l’OM. Cet été, il l'a encore prouvé en bouclant l’arrivée de 9 renforts de taille.

Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye, font notamment partie de cette vague d’arrivées. Ce recrutement XXL confirme l’ingéniosité et la détermination de Pablo Longoria dans cette fenêtre des transferts, ce qui suscite l'admiration des observateurs de l’OM. Cependant, cette approche n'est pas toujours bien perçue par Frank McCourt, qui s'inquiète de l’équilibre financier du club phocéen.

Si sa direction multiplie les signatures en vue de renforcer l’effectif du club, le milliardaire américain se demande jusqu’où l'OM pourra réaliser des ventes importantes pour rééquilibrer les comptes du club. Pourtant, Pablo Longoria reste ferme dans ses convictions. Selon des informations rapportées par L'Équipe, il exprime régulièrement son étonnement face au modèle économique des clubs français, qui semblent dépendre largement des ventes de joueurs pour équilibrer leurs budgets.

Pablo Longoria "fait des mercatos pour gagner des matchs"

La déclaration récurrente de Pablo Longoria en privé, « je fais des mercatos pour gagner des matchs, pas pour gagner de l'argent », illustre bien sa priorité sur le succès sportif de l’Olympique de Marseille plutôt que sur les bénéfices financiers. Cette approche audacieuse est peut-être un signe de son désir de redonner à l'OM son statut de géant du football français et européen. Il est convaincu que le succès sportif est la clé pour attirer des sponsors, remplir les stades, et augmenter les revenus du club de manière durable.

Néanmoins, cette stratégie est aussi perçue comme la preuve manifeste de son désaccord avec Frank McCourt, qui exige de grosses ventes pour soulager les finances de l’OM et maintenir la stabilité du club sur le long terme. L’entêtement de Pablo Longoria continuera probablement de faire rage à Marseille, mais il est indéniable que son approche passionnée et axée sur le jeu a insufflé une nouvelle énergie à l'OM, ravissant les supporters et alimentant les rêves d'un retour au sommet du football français et européen.