Transféré à Al-Arabi, Marco Verratti a fait ses adieux au Parc des Princes vendredi. Et ce lundi, une terrible révélation est tombée sur son départ.

Mercato PSG : Luis Enrique voulait conserver Marco Verratti

C'est une révélation qui pourrait bien remuer le couteau dans les plaies des supporters parisiens. Déjà très marqué vendredi soir par l'hommage rendu à Marco Verratti, le public du Parc des Princes a appris des choses sur les coulisses du transfert du milieu italien. Si beaucoup de rumeurs ont fait croire que c'est Luis Enrique qui avait notifié au "petit hibou" son souhait de ne pas compter sur lui, la réalité est bien différente.

Ce lundi, L'Équipe explique que le technicien espagnol n'était pas certain que ce soit la bonne décision de laisser partir Marco Verratti. Pour rappel, lors d'une réunion orchestrée par Luis Campos, le joueur de 30 ans a été informé qu'il n'entrait plus dans les plans du Paris Saint-Germain, au même titre que Neymar et Hugo Ekitike.

Au bout du compte, Luis Enrique, pas en accord avec le départ de Marco Verratti, a fini par céder sous les arguments de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, qui lui ont affirmé que l'hygiène de vie du milieu italien n'était pas un modèle, et qu'il pouvait avoir une mauvaise influence sur le vestiaire parisien.

L'aspect financier également pris en compte

Le quotidien sportif indique également que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont réussi à convaincre Luis Enrique avec des arguments financiers. Ce n'est un secret pour personne, les finances du club de la capitale ne sont pas au mieux, et Marco Verratti constituait une valeur marchande assez importante dans l'effectif parisien. De plus, le club est toujours sous la menace d'un départ libre de Kylian Mbappé l'été prochain, et des rentrées d'argent étaient nécessaires pour éviter de faire face à un trop gros déficit. Avec le transfert de Marco Verratti, le PSG a récupéré 45 millions d'euros.