Mercato : Le Stade Rennais jette l’éponge pour son futur buteur

Le Stade Rennais pensait tenir enfin le successeur d’Arnaud Kalimuendo avec Conrad Harder. Mais dans le temps additionnel des négociations, les exigences du clan du joueur ont fait tout capoter. Place désormais à un nouveau chantier offensif pour les Rouge-et-Noir.

Mercato Stade Rennais : Conrad Harder, l’illusion d’un week-end pour le SRFC

Le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest a laissé un vide béant dans l’attaque rennaise. Les dirigeants bretons avaient flairé la bonne affaire avec Conrad Harder, jeune avant-centre prometteur du Sporting Portugal. Vendredi dernier, l’accord semblait bouclé : cinq ans de contrat, un transfert à 23 M€ plus 3 M€ de bonus et un pourcentage à la revente. Bref, un coup parfait, digne d’un mercato réussi.

Mais comme souvent dans ce feuilleton d’été, la réalité a rattrapé les rêves. Samedi, au moment de conclure, les agents du joueur ont brandi des exigences supplémentaires qui dépassent le million d’euros selon Top Mercato. À ce tarif, le Stade Rennais a décidé de claquer la porte. Déçu, mais pas résigné, le club a choisi la fermeté plutôt que l’aveuglement financier.

Milan profite du contretemps, Rennes repart à zéro

L’échec des négociations a ouvert un boulevard à l’AC Milan. Les Rossoneri, en quête eux aussi d’un buteur, se sont rapidement rapprochés de Harder après avoir abandonné la piste Victor Boniface. Pour le Stade Rennais, ce contretemps pique d’autant plus que la gifle reçue à Lorient (0-4) dimanche a rappelé cruellement le manque de poids offensif.

Désormais, la direction bretonne rouvre son carnet de cibles. Esteban Lepaul (Angers) reste un plan B crédible, avec une valeur estimée autour de 20 à 25 M€. L’option Brian Brobbey (Ajax), plus complexe, circule également, même si Lille s’est invité dans la danse. Une chose est sûre : le Stade Rennais n’a plus de temps à perdre. Trouver le successeur de Kalimuendo devient une urgence vitale pour éviter que la saison ne prenne déjà l’eau, après une cuisante défaite 4-0 face à Lorient.